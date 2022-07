Nothing Phone (1) přichází do ČR. Známe dostupnost i cenu

Fotografie: O2

Světová premiéra Nothing Phonu (1) proběhla teprve předevčírem. Tehdy jsme mohli prvně oficiálně spatřit do značné míry velmi originální telefon. Pokud je totiž na Nothing Phonu (1) něco vskutku unikátní, pak je to soustava LED na zádech, které umí blikat a svítit podle různých situací. Sám zakladatel společnosti přitom vnímá LED jako vizualizaci vyzvánění, neboť můžete skrze vzorce blikání rozpoznat, kdo přesně vám volá a jestli je nutné vůbec vzít telefon do ruky. Kromě toho samozřejmě upozorní na notifikace, ale také úroveň nabíjení diodami nacházejícími se v blízkosti USB-C či (reverzní) bezdrátové nabíjení diodami v oblasti cívky pro bezdrátové nabíjení.

Málokoho by napadlo, že se tato exkluzivita dostane i k nám, natož v tak krátkém časovém intervalu. Operátor O2 ale dnes oznámil, že se Nothing Phone (1) objeví v jeho nabídce již příští týden, konkrétně ve čtvrtek 21. července.

„Nothing Phone (1) rozčeří ustálený trh plný tradičních a známých značek zařízení. Telefon může svým futuristickým vzhledem oslovit především mladší uživatele, kteří jsou otevřenější novinkám," říká Václav Dostál, který má v O2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení, a dodává: „Jsme zvědaví, jak smartphone obstojí v konkurenci ostatních zařízení střední třídy. Jedno je ale jasné, značka Nothing přichází ve velkém stylu."

Zákazníci si novinku budou moci pořídit i na splátky, avšak podstatné je, že k dispozici budou tři různé paměťové varianty. Základní 128+8 GB vyjde na 11 898 Kč, prostřední verze 256+8 GB na 12 898 Kč a vrcholná možnost 256+12 GB na 13 898 Kč.