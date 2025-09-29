mobilenet.cz na sociálních sítích

Problémy s novými iPhony 17 Pro? Dle Applu se ve skutečnosti nejedná o škrábance

Michal Pavlíček
Problémy s novými iPhony 17 Pro? Dle Applu se ve skutečnosti nejedná o škrábance
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Na vině mají být opotřebované MagSafe stojánky
  • Namísto škrábanců má jít o fleky, které lze odstranit

Příchod nových iPhonů 17 Pro provázela nejen diskuze nad podzměněným designem, ale především nad náhled objevující aférou „Scrathgate“. V podstatě od prvního dne prodeje se totiž interentem začaly šířit fotografie, na kterých zbrusu nové iPhony 17 Pro a výjimečně i iPhone Air vypadaly, jako po několikaměsíčním nepříliš citlivém používání.

Údajně poškrábané kousky iPhonů 17 Pro

Původní zprávy, které se objevily již v den uvedení telefonu, upozorňovaly na viditelné známky opotřebení na vystavených kusech v obchodech, zejména na zádech kolem výřezu pro MagSafe. Apple nyní na tyto stížnosti reagoval s vysvětlením pro 9to5mac (viz 9to5mac.com), že se ve skutečnosti nejedná o škrábance. Podle společnosti jsou tyto vady způsobeny opotřebenými MagSafe stojany v některých prodejnách, ze kterých dochází k přenosu materiálu na povrch telefonu. Důležité je, že tyto fleky jsou prý odstranitelné pouhým čištěním. Apple potvrdil, že pracuje na řešení v obchodech, pravděpodobně výměnou vadných stojanů. Problém se má týkat i starších modelů iPhone 16.

Další obava se týká vyvýšených hran kolem modulu fotoaparátu. Známý YouTube kanál JerryRigEverything upozornil na to (viz youtube.com), že tyto ostré hrany jsou obzvláště náchylné k poškození kvůli absenci zkosení.

Apple k tomu uvádí, že hrany u fotomodulu iPhonu 17 Pro mají podobné vlastnosti jako anodizované hliníkové rámy na jiných produktech, včetně starších iPhonů a Maců. Ačkoliv tyto hrany prošly přísným testováním odolnosti, Apple připouští, že uživatelé mohou časem pozorovat běžné opotřebení, včetně drobných oděrek. V podstatě tak naznačuje, že i prémiový hliník podléhá kosmetickým změnám při každodenním používání.

Apple iPhone 17 Pro

9to5mac.com, youtube.com,
Diskuze ke článku
Standa Jandečka
Standa Jandečka
Je a není TO problém.Ale vybalit mobil za XXX tisíc a dívat se na maličkou vadičku..... Proč ?
