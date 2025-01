Zvětší se kvůli Apple Intelligence úložiště iPhonů?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pokud bych měli loňský rok označit jediným slovem, zvolil bych zřejmě nadužívaný termín „AI“. Nejenže jsme byli svědky masivního nástupu umělé inteligence v podobě nejrůznějších chatbotů, ale také jejího výrazného proniknutí do mobilních zařízení. U mnoha smartphonů jsme již nějakou dobu mohli přímo či nepřímo narazit na některé AI funkce. U vybraných značek jste tak mohli objevit různá AI vylepšení přímo v nastavení telefonu, jinde byla zase AI využívána na pozadí, typicky například u Googlu, který má termíny „umělá inteligence“ a „strojové učení“ velmi rád. A přestože se pořadí společností, které stály za masovým nástupem umělé inteligence u smartphonů, již nezmění (děkovat můžeme především Samsungu a Googlu), zahanben nechce zůstat ani Apple.

O schopnostech Apple Intelligence v tuto chvíli netřeba dlouze diskutovat, neboť jsou tuzemským uživatelům iPhonů zatím zapovězeny. V rámci macOS je situace překvapivě trochu odlišná a některé funkce Apple Intelligence jsou již nyní k dispozici. Zatímco budeme trpělivě čekat na ohlášené spuštění (doufejme skutečně plnohodnotné) Apple Intelligence na našem trhu a mnoha dalších v dubnu 2025, můžeme se podívat trochu dál do budoucna. Problémem Apple Intelligence, která si zakládá na tom, že maximum kouzel spojených s AI se má odehrávat přímo „on-device“, tj. na zařízení bez posílání dat do cloudu, totiž může být její velikost. A velikostí v tomto případě máme na mysli skutečnou velikost, kterou si AI ukousne z úložiště iPhonů a dalších podporovaných produktů Apple.

Právě uživatelé iPhonů a také iPadů jsou přitom v největším ohrožení, neboť u nich startuje úložiště stále na hodnotě 128 GB, s výjimkou největšího a nejdražšího modelu Pro Max, který dostal do vínku mnohem více adekvátních 256 GB. Přesto má Apple stále co dohánět, zejména ve srovnání s čínskou konkurencí. Vzhledem k popularitě modelů se základním 128GB úložištěm, které jsou logicky nejlevnější, a k tomu, že mnoho uživatelů zálohuje největšího „žrouta“ úložiště, tj. fotografie a videa, do cloudu, by tato velikost nemusela být v budoucnu dostačující.

Zatímco první vlna funkcí Apple Intelligence, která dorazila spolu s iOS 18.1, vyžadovala pouze 4 GB úložiště, aktuální iOS 18.2 si již žádá 7 GB. Nárůst potřebného úložiště je tedy téměř dvojnásobný a samozřejmě zůstává otázkou, k jak velkému navýšení může v budoucnu dojít vzhledem k tomu, že je Apple Intelligence teprve na začátku. Podobně jako jsme se u řady iPhonů 16 dočkali plošného nasazení 8 GB operační paměti (u zařízení Mac pak 16 GB), bychom se mohli v budoucnu dočkat také rozšíření základního úložiště z 128 GB na 256 GB. Ideálně by se tak mohlo stát již u příští řady iPhonů.

Již za několik měsíců bychom se tak mohli dozvědět, zda se velikost Apple Intelligence stane důležitým faktorem, na který bude nutné brát zřetel, nebo zda zůstane rozšiřování úložiště iPhonů pouze zbožným přáním.