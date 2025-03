ASUS představil ultimátní ROG Strix Scar: má dechberoucí výkon i promyšlený design

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Herní řada ROG (Republic of Gamers) společnosti ASUS získala velmi zajímavý přírůstek v podobě notebooku ROG Strix Scar, jehož česká premiéra proběhla v areálu Holešovické tržnice a redakce mobilenet.cz u toho nemohla chybět. Na co se mohou fanoušci her a obecně špičkového hardwaru těšit?

Velkolepá show s Xboxem a NVIDIA

Uvedení nového Strix Scar bylo navázáno také na samostatnou prezentaci zástupců společností NVIDIA a Microsoft, respektive herní divize Xbox. Igor Staněk z prvně jmenované společnosti tak popsal výhody technologie DLSS 4, která umí divy. Díky využití AI je totiž 15 z 16 pixelů vygenerováno pomocí umělé inteligence a za použití Multi Frame Generation a modelu Transformer se lze dostat například až na 248 FPS s latencí 34 milisekund, což je více než třikrát větší množství snímků za sekundu oproti DLSS 2 se 71 FPS a stejnou latencí (34 ms).

DLSS 4 hned na začátku podporuje 75 titulů, mezi nimiž najdeme například Cyberpunk, Alan Wake 2, nového Indiana Jonese, Diablo, Star Wars Outlaws a mnohé další. Pokud jde o „železo“, respektive GPU, byli jsme obeznámeni s fantastickým výkonem RTX 5090, kterou můžeme najít právě i v notebooku ROG Strix Scar. Ta umí zprostředkovat dechberoucí výkon 1 824 AI TOPS.

Následně započala prezentace divize Xbox, kde bylo upozorněno na to, že Xbox již dávno není jen samotná konzole, ale hry pro tuto platformu si zahrajeme také na počítačích, samozřejmě včetně ROG Ally, televizoru nebo třeba tabletu. V prezentaci jsme se také mohli podívat na mapu First Party vývojářských studií, která spadají pod Xbox, respektive Microsoft.

ROG Strix Scar je herní notebook, který nezná kompromisy

Poslední a nejdůležitější prezentací pak bylo uvedení samotného ROG Strix Scar. Tento notebook bude nabízen ve dvou provedeních, 16" a 18", a může být osazen nejschopnějším čipsetem Intel Core s 8 výkonnými a 16 úspornými jádry. Osmnáctipalcový Scar má rovněž přístup k AI akceleraci ve vybraných aplikacích pro tvorbu obsahu. Větší Scar pak může být vybaven již zmiňovanou GPU NVIDIA RTX 5090 s maximálním TGP 175 W a optimalizovanou efektivitou díky technologiím NVIDIA Max-Q, jako je Dynamic Boost, Advanced Optimus nebo DLSS 4 s Multi Frame Generation. GPU má rovněž 24 GB paměti GDDR7.

Kromě špičkového výkonu zaujme na novém ROG Strix Scar rovněž zobrazovací panel typu Mini LED. Ten nabídne 2,5K rozlišení, odezvu 3 milisekundy a podporu 240Hz obnovovací frekvence. K vynikající podívané přispívá rovněž Nebula HDR Engine a maximální jas až 1 200 nitů. Tento Mini LED panel má přitom přes 2 000 stmívacích zón pro zajištění nejen vysoké svítivosti, ale také špičkového kontrastu.

ASUS se soustředil také na design, který zvýrazňuje RGB podsvícení po celém obvodu šasi a především AniMe Vision na víku notebooku. To má 810 LED, které prosvítají skrze 8 448 miniaturních CNC otvorů a lze je různě programovat. V rámci klávesnice jsou pak k dispozici individuální RGB klávesy, plnohodnotná klávesnice (u 18" provedení) a Aura Sync. Zvukově se lze těšit na 5.1.2 kanálový prostorový zvuk s Dolby Atmos.

Pochopitelně nechybí ani špičková konektorová výbava, kde najdeme například HDMI 2.1, 2,5Gb ethernetový port, USB-C s podporou Thunderboltu 5 a USB-A 3.2 Gen2. Samozřejmostí je také pokročilé chlazení a především možnost měnit některé komponenty během několika sekund bez potřeby nářadí. Design tak není promyšlený pouze po estetické stránce, ale také praktické. Dodejme, že nejnovější generaci Intel Core čipsetu lze kombinovat s až 64 GB operační paměti DDR5 s frekvencí 5 600 MHz a celkem až 4 TB úložištěm. O přísun energie se stará 90Wh baterie a o biometrické zabezpečení Full HD IR kamerka s podporou Windows Hello.

V rámci předobjednávek lze k pořízení ROG Strix Scar stále získat bonusy v hodnotě až 14 000 Kč, a to slevový poukaz ve výši 5 000 Kč, ROG Archer ErgoAir batoh, Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds a dvouletou záruku proti náhodnému poškození.