Řada produktů ROG dlouhodobě cílí na srdce počítačových hráčů, kteří jsou ochotni si připlatit za špičkový hardware i speciální vychytávky. Důkazem budiž i zbrusu nový ASUS ROG Strix Scar 18" (2025), který si můžete osadit grafickou kartou NVIDIA RTX 5090 a kochat se 18" Mini LED displejem. Jak se novinka povedla?

Milovníci hraní na cestách v posledních týdnech nepochybně zaznamenali příchod horké novinky v podobě modelu ASUS ROG Strix Scar 18" – notebooku, který představuje volbu těch vůbec nejnáročnějších uživatelů, kteří se nespokojí jen tak s něčím. Jaké jsou naše zkušenosti z používání této herní bestie?

Technické parametry ASUS ROG Strix Scar 18" Kompletní specifikace Konstrukce 298 × 399 × 32 mm , 3 300 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Mini LED, 18" (2 560 × 1 600 px) Chipset Intel Core Ultra 9 275HX , CPU: 24×5,4 GHz , GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090 Paměť RAM: 64 GB , disk: 2 048 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: Ethernet (RJ-45), Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 90 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost březen 2025, 126 990 Kč

Obsah balení: včetně adaptéru

Balení notebooku je minimálně stejně stylové jako balení ROG Phonů: je vyvedeno v černé barvě a obsahuje designové, ale částečně i vysvětlující, potisky. Ihned po rozbalení jste tak upozorněni například na přítomnost funkce AniMe Vision na víku, pokročilé chlazení či možnost výměny komponent ve spodní části bez potřeby jakýchkoliv nástrojů. V rámci samotného balení pak obdržíte adaptér s max. výkonem 380 W a také kabeláž potřebnou k napájení.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: těžká váha

Již samotná velikost 18" napovídá, že testovaný ROG Strix Scar nebude žádný drobek. I proto výrobce nabízí také 16" provedení, které je z hlediska přenositelnosti rozhodně lepší volbou. Hmotnost 3,3 kg u testované verze vyžaduje také pořízení kvalitního batohu. Takový ASUS naštěstí v nabídce má a do 30. dubna jej lze získat spolu s voucherem ve výši 5 000 Kč, dvouletou zárukou proti náhodnému poškození a dvojicí her (Kingdom Come: Deliverance II a Monster Hunter Wilds) zdarma.

Vzhledem k velikosti a rozměrům jsem tak notebook používal primárně doma. Poprvé jsem jej však mohl vidět v akci již na speciálním eventu v Holešovické tržnici, kde byly tyto notebooky používány v rámci LAN party. V tomto ohledu musím vyzdvihnout efektní RGB podsvícení ve spodní části, které je po celém obvodu. Notebook tak může různě svítit/blikat a uživatel si může vše nastavit přesně podle potřeb. Druhým prvkem, který rozhodně upoutá pozornost (nejen na LAN party), je AniMe Vision displej. A o co se vlastně jedná?

Stejně jako u nejnovější série ROG Phonů, i zde najdeme soubor miniaturních LED, které dokáží víko rozzářit pomocí různých animací. Výsledkem je futuristicky vypadající textové sdělení (či obrázek/animace), pomocí něhož se můžete odlišit od ostatních, případně se například přihlásit ke konkrétnímu týmu hráčů. Jedná se o zajímavý prvek, který by podle mého názoru mohl v nějaké upravené podobě klidně proniknout i mezi klasické Zenbooky, kde by se také neztratil.

Zpracování je na špičkové úrovni a navzdory velikosti se novinka nijak neprohýbá, nevrže apod. Vzhledem k ceně tak může zamrzet snad jen fakt, že základna je pouze plastová, ačkoliv na víko byl použit hliník. Jedná se o matný černý plast, který působí poměrně prémiově, ale také je relativně náchylný k nečistotám, respektive otiskům prstů/dlaní. Nutné je tedy počítat s občasným čištěním relativně velké plochy pod klávesnicí.

Samotná klávesnice je nicméně extrémně pohodlná: pochopitelně neschází herní tlačítka či podsvícení. K dispozici je také numerický blok, nad nímž se v pravém horním rohu nachází stylizované vypínací tlačítko. Perfektní je také obří touchpad, je schopen velmi přesně zaznamenat doteky, ačkoliv je jasné, že pro skutečně komfortní hraní sáhnou uživatelé po kvalitní herní myši.

Líbilo se nám povedený herní design

špičková klávesnice i touchpad

RGB podsvícení a AniMe Vision

hliníkové víko

Nelíbilo se nám plastová základna

Displej: uhrančivý Mini LED

Kromě vysokého výkonu a speciální konstrukce nabízí novinka také skvělý Mini LED displej. Použitá technologie umožňuje dosáhnout výrazně vyššího celkového jasu oproti OLED panelům (až 1 200 nitů), zároveň však nechybí ani vysoký kontrast. Oproti technologii OLED není černá barva „nekonečná“, rozdíl je však možná nepostřehnutelný. Pouze při detailním zkoumání si lze všimnout, že černá není úplně černá, ale i tak vypadá velmi dobře. A není divu, k dispozici je totiž více než 2 000 stmívacích zón.

Rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů a poměr stran 16:10 je pak více než dostačující pro perfektní herní zážitek s ohledem na velikost úhlopříčky. Dále nechybí podpora Dolby Vision, HDR a kalibrace dle Pantone. Zvlášť zvědavý jsem byl na to, jak si novinka poradí se světelnými odlesky, což zvládá také velmi dobře. Obecně lze konstatovat, že si s tímto notebookem můžete zahrát velmi pohodlně i v horších světelných podmínkách, tedy v prostředí s relativně velkým množstvím světla a odlesků.

V rámci používání jsem také ocenil špičkovou obnovovací frekvenci PWM i velmi rychlou odezvu potřebnou ke komfortnímu hraní. V neposlední řadě potěší také velmi tenké rámečky nahoře a po stranách či technologie Windows Hello v propojení s Full HD kamerkou.

Líbilo se nám špičkový Mini LED panel

tenké rámečky

rychlé rozpoznávání obličeje

240Hz obnovovací frekvence

Zvuk: prostě paráda

U novinky se můžete těšit rovněž na nadprůměrný zvukový projev, který může být klidně 5.1.2kanálový v rámci virtuálního vylepšení, každopádně spolehlivě vyplní i větší místnost. Notebook tak klidně poslouží jako náhrada klasického reproduktoru, neboť nabídne i velmi hutné basy a celkově vysokou hlasitost.

Líbilo se nám špičková kvalita i hlasitost

Výkon hardwaru: jedna báseň

Testovaný model je vybaven grafickou kartou NVIDIA RTX 5090 s maximálním TGP 175 W a optimalizovanou efektivitou díky technologiím NVIDIA Max-Q, jako je Dynamic Boost, Advanced Optimus nebo DLSS 4 s Multi Frame Generation, což znamená, že si můžete zahrát v té nejlepší/nejvyšší kvalitě a nemusíte se nijak omezovat ani na cestách. Tituly, například Cyberpunnk 2077 nebo Kingdom Come: Deliverance II, vypadají úchvatně a také se parádně hrají, vše je maximálně plynulé, vypadá fantasticky a notebook se v mnoha případech ani příliš nezadýchá, respektive není hlučný.

Právě hlučnost se pak do velké míry odvíjí od zvoleného profilu, kdy si lze zvolit takový, abyste o notebooku víceméně nevěděli (pochopitelně pak nelze očekávat max. výkon), případně jej uvést do nejvýkonnějšího režimu, kdy už umí novinka poměrně „funět“, avšak ve srovnání s konkurencí je na tom ještě dobře. Nejnovější generaci čipsetu Intel Core (Intel Core Ultra 9 Processor 275HX) lze kombinovat s až 64 GB RAM DDR5 s frekvencí 5 600 MHz a celkem až 4 TB úložištěm, na své si tedy přijde skutečně každý, novinka je tak vhodná samozřejmě nejen jako herní zařízení, ale třeba i notebook pro náročné střihače videa, práci s grafikou/3D rendery atd. Výkon novinky pak dosvědčují také přiložené výsledky benchmarků.

Líbilo se nám dostatek výkonu

štědré úložiště i RAM

efektivní chlazení

Výdrž baterie: kdo si hraje, nezlobí, ale také nabíjí

V zařízení se nachází 90Wh Li-ion baterie, což není s přihlédnutím k hmotnosti nijak extra oslnivá hodnota a v případě hraní náročnějších her může novinka vyžadovat připojení k síti třeba již po jedné hodině, avšak u herních notebooků se jedná o poměrně běžný jev. I přesto bych ocenil, kdyby byla baterie o něco větší. Při normálním nenáročném provozu bez hraní her pak notebook zvládne zhruba 4 až 5 hodin na plné nabití.

Nelíbilo se nám vzhledem k zaměření spíše menší baterie

Konektivita: bezproblémová

V oblasti konektorové výbavy se můžete těšit na HDMI 2.1, 2,5Gb/s ethernetový port, USB-C s podporou Thunderboltu 5 a USB-A 3.2 Gen2. Z bezdrátových možností připojení se lze spolehnout na Bluetooth 5.4 a nejmodernější Wi-Fi 7.

Líbilo se nám Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7

plnohodnotné HDMI 2.1

Software: Windows 11 Pro na palubě

Vzhledem k pořizovací ceně se výrobce rozhodl nasadit rovnou systém Windows 11 Pro, který zajišťuje spolu s použitým hardwarem hladký chod i rychlé reakce. Neschází ani různé utility od výrobce pro úpravu výkonu, nastavení RBG či AniMe Vision apod. Bohužel se nezapomnělo ani na McAfee, který je ale možné relativně snadno odinstalovat. Samozřejmostí je také soubor funkcí AI.

Líbilo se nám oblíbený Windows 11 (Pro) a AI

Zhodnocení

ASUS ROG Strix Scar 18" (2025) je bezpochyby ultimátním herním nástrojem pro nejnáročnější hráče, kteří ocení špičkový výkon, fantastickou obrazovku, kvalitní dílenské zpracování i vychytávky, jako je AniMe Vision či RGB podsvícení. Za jedinou nevýhodu lze označit podle mého názoru zbytečně menší baterii, ovšem v oblasti herních notebooků se tak nějak počítá s tím, že většinu času stráví připojené k síti, tudíž to nepředstavuje žádný velký problém.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz