Aplikace Netflix přidává do sbírky her tři klasické díly Grand Theft Auto

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Videostreamovací platforma Netflix je známá především díky nepřebernému množství seriálů a filmů z vlastní produkce i odkoupených hitů. Méně uživatelů si je pak vědomo toho, že v rámci jednoho Netflix členství mají přístup i ke katalogu vybraných mobilních her, přičemž se do budoucna diskutuje o tom, zda Netflix nevstoupí do světa videoherního průmyslu formou akvizice některého vývojářského studia.

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

Pro majitele smartphonů s Androidem a iOS, pro které je aplikace Netflix dostupná, máme každopádně dobrou zprávu, neboť se v seznamu her brzy objeví titul Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, jehož recenzi konzolového remasteru z roku 2021 najdete na fzone.cz. Jedná se o soubor tří klasických her z franšízy GTA, a to Grand Theft Auto III, Vice City a San Andreas. Tituly si budete moci zahrát již od 14. prosince letošního roku. V současnosti má katalog her více než 80 titulů a lze očekávat, že se bude rozšiřovat.