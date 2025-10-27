Budoucnost iPadů Pro? Za 2 roky dostanou procesor M6 a parní komoru

Podle zpráv od Marka Gurmana z agentury Bloomberg se v roce 2027 chystá velká modernizace vlajkové lodi iPad Pro (viz bloomberg.com), která se zaměří především na drastické zvýšení výkonu a jeho stabilní udržení. Zpráva přichází jen několik dní poté, co Apple představil nové iPady Pro s procesorem M5.
Hlavní inovací má být integrace odpařovací (parní) komory do těla tabletu, a to po vzoru například současného iPhonu 17 Pro. Tato pokročilá chladicí technologie, běžná u herních zařízení, má efektivně odvádět teplo. Její nasazení je nezbytné, jelikož iPad Pro má být vybaven novým procesorem Apple M6, který má být vyráběn na 2nm procesu společnosti TSMC. Tato kombinace má zajistit, že i při práci s nejnáročnějšími profesionálními aplikacemi (střih 8K videa, 3D renderování, pokročilá AI) si tablet udrží maximální a dlouhodobý výkon bez přehřívání.
Apple tak zjevně posiluje vizi iPadu Pro jako plnohodnotné mobilní pracovní stanice. Investice do drahého a komplexního chladicího systému podtrhuje ambici konkurovat nejvýkonnějším notebookům. Tyto spekulace přicházejí krátce po uvedení modelů iPad Pro s čipem M5, což naznačuje, že Apple zřejmě ponechá zhruba dvouletý cyklus, který nyní nové modely čeká.