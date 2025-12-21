Výhercem Motoroly Edge 70 z naší první výroční soutěže se stává...

Kdo nás pravidelně sleduje, ten ví, že mobilenet.cz slaví 20 let působení na tuzemském internetu. U této příležitosti jsme si pro vás přichystali kolečko soutěží, přičemž vůbec tou první byla soutěž o novou Motorolu Edge 70. Máme velkou radost, že slavíte spolu s námi, protože soutěže se i tentokrát zúčastnilo hned několik tisíc z vás. Děkujeme!
O co se hrálo?
Hned na úvod jsme si zasoutěžili o naprostou novinku od společnosti Motorola, konkrétně o model Edge 70. Tento nádherný kousek se skvělou výbavou je jako dělaný pro začátek oslav našeho výročí. Výherce se může těšit na smartphone se špičkovou tloušťkou těsně pod 6 milimetrů a hmotností 159 gramů, kterému nechybí hliníkový rámeček, zvýšená odolnost dle certifikace IP68 a IP69, ale dokonce také splnění vojenského standardu MIL-STD-810H.
Čelní stranu vyplňuje 6,7" pOLED obrazovka s tenkými rámečky, podporou HDR10+ a maximálním jasem až 4 500 nitů. Vzhledem k tloušťce zaujme i špičková kapacita křemíkovo-uhlíkové baterie 4 800 mAh, podpora 68W drátového nabíjení nebo 15W bezdrátového. Samotný telefon pohání úsporný čipset Snapdragon 7 Gen 4, společně s 12GB operační pamětí. Interní paměť poskytne velkorysou kapacitu 512 GB.
Podívejte se, jak to sluší tenké Motorole Edge 70 v uhrančivé „Bronze Green“ – První dojmy
Na zádech se nachází dvojice fotoaparátů, hlavní s 50Mpx rozlišením a sekundární ultraširokoúhlý, který má opět 50 megapixelů. Doplňuje je pak senzor světla 3v1. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies. Samozřejmostí je plná podpora dovedností Moto AI a chytrých AI nástrojů od společnosti Google.
Otázka a (tučně) správná odpověď
Jaká je přesná tloušťka Motoroly Edge 70 dle informací, které uvádí výrobce na svých stránkách?
Správná odpověď: 5,99 mm
Výhercem se stává...
Adam L., kterému tímto srdečně blahopřejeme!
