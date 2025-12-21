mobilenet.cz na sociálních sítích

Výhercem Motoroly Edge 70 z naší první výroční soutěže se stává...

Děkujeme, že jste s námi!
Redakce
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • V naší první výroční soutěži serveru mobilenet.cz jsme hráli o Motorolu Edge 70
  • Stačilo zodpovědět jednu soutěžní otázku

Kdo nás pravidelně sleduje, ten ví, že mobilenet.cz slaví 20 let působení na tuzemském internetu. U této příležitosti jsme si pro vás přichystali kolečko soutěží, přičemž vůbec tou první byla soutěž o novou Motorolu Edge 70. Máme velkou radost, že slavíte spolu s námi, protože soutěže se i tentokrát zúčastnilo hned několik tisíc z vás. Děkujeme!

O co se hrálo?

Hned na úvod jsme si zasoutěžili o naprostou novinku od společnosti Motorola, konkrétně o model Edge 70. Tento nádherný kousek se skvělou výbavou je jako dělaný pro začátek oslav našeho výročí. Výherce se může těšit na smartphone se špičkovou tloušťkou těsně pod 6 milimetrů a hmotností 159 gramů, kterému nechybí hliníkový rámeček, zvýšená odolnost dle certifikace IP68 a IP69, ale dokonce také splnění vojenského standardu MIL-STD-810H.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Čelní stranu vyplňuje 6,7" pOLED obrazovka s tenkými rámečky, podporou HDR10+ a maximálním jasem až 4 500 nitů. Vzhledem k tloušťce zaujme i špičková kapacita křemíkovo-uhlíkové baterie 4 800 mAh, podpora 68W drátového nabíjení nebo 15W bezdrátového. Samotný telefon pohání úsporný čipset Snapdragon 7 Gen 4, společně s 12GB operační pamětí. Interní paměť poskytne velkorysou kapacitu 512 GB.

Na zádech se nachází dvojice fotoaparátů, hlavní s 50Mpx rozlišením a sekundární ultraširokoúhlý, který má opět 50 megapixelů. Doplňuje je pak senzor světla 3v1. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies. Samozřejmostí je plná podpora dovedností Moto AI a chytrých AI nástrojů od společnosti Google.

Otázka a (tučně) správná odpověď

Jaká je přesná tloušťka Motoroly Edge 70 dle informací, které uvádí výrobce na svých stránkách?

Správná odpověď: 5,99 mm

Výhercem se stává...

Adam L., kterému tímto srdečně blahopřejeme!

