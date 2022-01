Přijdou AirPods Pro o prvek, kterým se proslavila?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mark Gurman z Bloombergu, který pravidelně přispívá svou špetkou do pestrého světa Apple spekulací, se vyjádřil k nástupci populárních sluchátek AirPods Pro. Druhá generace má podle něj přijít o ikonický designový, ale také funkční prvek, kterým není nic jiného než „tyčinky“. Prodloužené zakončení sluchátek, díky kterému lze AirPods pohodlně vytáhnout či nasadit do uší, obsahuje zároveň senzory pro ovládání a také mikrofony podstatně vylepšující kvalitu zvuku během telefonování. Chystaná Apple AirPods 2 by tak podle Gurmana měla více připomínat Beats Studio Buds, která se výzorem nijak zvlášť neodlišují od naprosté většiny tzv. opravdu bezdrátových sluchátek.