Příští AirPods Pro „vycítí“, co máte na srdci. Tedy spíše, jaký máte tep

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z funkcí moderních produktů segmentu wearables je schopnost monitorování zdraví uživatele. Za naprostou samozřejmost je to konkrétně považováno u chytrých náramků a také chytrých hodinek, kde i ty nejlevnější produkty zvládají monitoring srdečního tepu. Relativně nedávno přibyla také schopnost monitorování okysličení krve, kterou již rovněž najdeme i u těch cenově nejdostupnějších zařízení.

V oblasti sluchátek je situace docela odlišná. Přestože mají ideální polohu pro měření například tělesné teploty, kdy ji v uších naměří výrazně přesněji než měření teploty na zápěstí, většina sluchátek tuto schopnost nemá. Světlou výjimkou jsou sluchátka Honor Earbuds 3 Pro představená už v roce 2022, která měření tělesné teploty nabídla. Tento model jsme na mobilenet.cz rovněž otestovali, avšak bez možnosti vyzkoušení zmíněného měření teploty, neboť to nemá pro náš trh potřebnou certifikaci.

Vyšperkovat svá sluchátka by však podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg mohl Apple, který se monitorováním zdraví zabývá již několik let u svých Apple Watch. Zdroje Gurmana hovoří o tom, že by sluchátka mohla disponovat senzorem pro měření tělesné teploty, ale také srdečního tepu. Stejně tak by mohla měřit další hodnoty, avšak právě senzor srdečního tepu má být v tuto chvíli pro Apple prioritou.

Podle interního testování údajně sluchátka cupertinského výrobce se senzory tepu vykazují méně přesné údaje oproti hodinkám Apple Watch, avšak výsledky se až tak moc neliší. Funkce by se podle všeho mohla objevit u vlajkových sluchátek AirPods Pro 3. Dodejme, že aktuální AirPods Pro 2 získala dříve v tomto roce certifikaci sloužit jako naslouchátko pro uživatele se sluchovým postižením, pouze však na vybraných trzích.

Na základě informací agentury Bloomberg bychom se tedy zřejmě v budoucnu mohli dočkat menšího překlenu od chytrých náramků/hodinek ke sluchátkám, která by alespoň částečně zastoupila jejich roli. Mnohem více pravděpodobné však je, že budou sluchátka a hodinky pracovat v tandemu (v případě stejné značky), a uživateli tak poskytnou celkově přesnější údaje o jeho zdraví.