Možná si pamatujete na naši recenzi bezdrátové nabíječky Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro). Byl jsem nadšený z jejího provedení i funkcí, což mě přimělo ji umístit na můj noční stolek. Proto mě potěšilo, že jsem dostal příležitost vyzkoušet i novinku Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra), která má nabídnout ještě lepší uživatelský zážitek díky certifikaci Qi2.2, jež zrychluje nabíjení (nejen) nejnovějších iPhonů na maximum.
Technické parametry Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra)
|Rozměry nabíječky (složený stav)
|62 × 62 × 21 mm
|Hmotnost
|171 g
|Materiály
|hliník, silikon
|Barva
|šedá/oranžová
|Konektor
|USB-C
|Bezdrátové nabíjení
|ano, 1× Qi2.2, 1× Qi a 1× indukční nabíjení
|Výkon Qi nabíjení (jednotlivě)
|25 W (Qi2) a 5 W (Qi)
|Výkon indukce
|5 W
|Ochrana
|tepelná, přepěťová, proudová a zkratová ochrana
|LED
|ano, jedna
|Cena
|2 999 Kč
Obsah balení: nadstandardní
Kromě samotné nabíječky potěší i velmi kvalitní 1metrový USB-C/USB-C kabel. Dále v balení najdete 45W PD adaptér, takže váš nečekají žádné další výdaje. Jako bonus navíc zde najdete i elegantní pevné pouzdro s povrchem připomínajícím textil a logem Cubenest, které se hodí na cesty. Rozměry pouzdra jsou zcela dostatečné pro umístění nabíječky, kabelu i adaptéru – na cesty je tedy jako dělané.
- kompletní balení včetně adaptéru
Konstrukční zpracování: výjimečné
Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) je přímým nástupcem Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro), vylepšuje především nabíjecí výkon u podporovaných iPhonů. I přesto je podložka mezigeneračně lehce odlišná, čehož si lze povšimnout prakticky okamžitě, pokud máte možnost srovnání. Rozměry jsou menší, činí 62 × 62 × 21 mm, hmotnost 171 gramů je nižší o více než 30 gramů. K dispozici je v elegantním šedém odstínu hliníku a ve velmi elegantní oranžové, která se skvěle doplňuje s novou Space Orange u nových iPhonů. Silikon je v šedé/oranžové barvě. Jako celek působí mimořádně povedeně a elegantně.
Velkou chválu si zaslouží konstrukce – hliník je hliník, ovšem co mě upoutalo ještě více, to je tuhost celé konstrukce. Klouby jsou velice pevné a složení/rozložení chce trochu síly. Mezigeneračně jsou však panty nepatrně volnější, což chválím. Jakmile podložku správně nastavíte, aby odpovídala velikosti vašeho iPhonu a uložení hodinek, můžete si být jistí, že se klouby ani nehnou a ve vámi nastavené poloze zůstanou do doby, než podložku vezmete třeba na dovolenou a uložíte ji do ochranného pouzdra.
Tento model také zvládne nabíjet až tři zařízení současně – iPhone s podporou MagSafe (nebo Pixel s podporou PixelSnap), a to díky velice pevným magnetům, sluchátka s bezdrátovým nabíjením a Apple Watch, a to zásluhou indukční podložky, která je navíc výklopná. Na zadní straně nabíječky naleznete USB-C pro nabíjení a také skrytou LED, která se rozsvítí na prvních 5 vteřin po zahájení nabíjení, takže v noci neruší.
Cubenest 3v1 Qi2.2 si vás získá i novou barevnou variantou.
Stejně jako u Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro) je silikon, ve kterém se nacházejí magnety a který drží iPhone, lehce vystouplý nad okolní povrch, díky čemuž se telefon ani podložka zbytečně nezahřívají. Navíc to výrazně usnadňuje natočení iPhonu (vertikální i horizontální), protože zařízení po vystouplém silikonu příjemně „klouže“. Magnety jsou však velmi silné, rozhodně se tak nemusíte obávat, že by iPhone odpadl jen tak nedopatřením. Podložka bez problému udrží i můj iPhone 16 Pro Max s nasazeným pouzdrem o celkové hmotnosti zhruba čtvrt kilogramu.
Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) je po stránce designu příjemnou evolucí – je mezigeneračně menší a lehčí, navíc přidává opravdu originální oranžovou variantu. Pro ty konzervativnější je pak k dispozici šedá. Celkově velká spokojenost a pro Cubenest palec nahoru!
- mezigeneračně menší a lehčí
- pevná konstrukce
- elegantní barevné varianty
- tělo z hliníku
- USB-C
Nabíjení: jako jedna z mála s Qi2.2!
U minulé generace nabíjecího stojánku Cubenest 3v1 jsme si pochvalovali, že výrobce nasadil certifikaci Qi2, ovšem s novou generací jde ještě dál – podporuje totiž Qi2.2, respektive Qi2 25 W, což rozhodně není standard. Ano, výrobci napříč trhem se snaží, ovšem pokud chcete obdobně kompaktní nabíjecí stojánek, konkurence se lusknutím prstu smrskne na minimum.
Pokud máte kompatibilní iPhone (iPhony 16 s iOS 26 a iPhony 17) nebo Pixel 10 Pro XL, můžete si dopřát nabíjení výkonem až 25 W. Reálný výkon však samozřejmě není v průběhu nabíjení konstantní. To znamená, že rychlost nabíjení není o moc nižší než to, co iPhone zvládá pomocí kabelu – zde se bavíme o výkonu (v maximu) okolo 35 W. Stojánek je samozřejmě zpětně kompatibilní i s technologií Qi. To ale není vše – indukčně můžete nabíjet Apple Watch výkonem 5 W, druhá Qi podložka nabízí srovnatelný výkon, tedy 5 W. Bez problémů tedy můžete najednou nabíjet jak telefon, tak Apple Watch a třeba sluchátka s podporou bezdrátového nabíjení.
Pro otestování jsme použili Apple iPhone 16 Pro Max, který zvládne skrze Qi2.2 bezdrátově přijmout až 25 W, tedy maximum toho, co nabízí Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra). Využili jsme přibalený 45W adaptér, přičemž nabití na 50 % zabralo 32 minut, na 70 % trvalo 56 minut a na 100 % jsme si museli počkat 2 hodiny a 10 minut. Nutno podotknout, že iPhone byl v průběhu nabíjení zapnutý, ale nepoužívaný – nabíjení by se ještě nepatrně zrychlilo, kdyby byl zcela vypnutý, a to o pár minut.
Nutno zdůraznit, že nabití posledních 10 až 15 % zabere opravdu velmi dlouho (v případě iPhonu posledních 15 % trvá celou jednu hodinu), takže pokud spěcháte, nabíjet na více než 85 % se příliš nevyplatí – to se ale týká i nabíjení originálním adaptérem, nejde o vinu nabíječky. Musíme připomenout, že Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) je zpětně kompatibilní se standardy Qi, tedy zvládne dobíjet i starší iPhony bez podpory Qi2.2, případně jiná zařízení – zde už však nevyužijete potenciál magnetů nabíjecí podložky. Na závěr doplníme, že rychlost nabíjení různých generací iPhonů se může lehce lišit – záleží třeba i na tom, zda máte aktivní optimalizované nabíjení.
- podpora Qi2.2
- zpětně kompatibilní s Qi
- rychlé nabíjení
- nabije až tři zařízení najednou
Zhodnocení: tohle budete chtít i vy
Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) je extrémně povedenou evolucí – téměř bych se až nebál říct revolucí, protože kombinuje extrémně kompaktní rozměry, rychlé nabíjení a špičkový design. Rozhodně se jedná o jeden z nejpovedenějších nabíjecích stojánků dneška. Hlavním benefitem je nativní podpora Qi2.2. Neurazí ani cena 3 tisíce korun.
Skvěle se hodí na cesty, a to díky přibalenému pevnému pouzdru. Benefitem je i přítomnost nabíjecího adaptéru s dostatečným výkonem – žádné další investice se vás tak už týkat nebudou. Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) dostává palec nahoru i naše doporučení.
Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz