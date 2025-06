Pokud hledáte bezdrátový nabíjecí stojánek k iPhonu, často narazíte na problém pomalého nabíjení bez certifikace Made for MagSafe. Nový standard Qi2 však situaci výrazně zlepšil a mezi novinky s touto technologií patří i druhá generace stojánku FIXED MagPowerstation Alu. Jaký je?

Je tomu téměř rok, kdy jsme pro vás otestovali nabíjecí stojánek MagPowerstation Alu od značky FIXED. Na stojánek nemusím dlouze vzpomínat, protože donedávna zdobil můj noční stolek, kde sloužil jako primární bezdrátová nabíječka pro moji elektroniku od Applu. Proč ale minulý čas? Značka FIXED se rozhodla připravit druhou generaci tohoto povedeného stojánku, nově s jedním zásadním vylepšením – a i to byl důvod k tomu, proč jsem rád provedl upgrade.

Ano, někteří již tuší, že se jedná o nasazení technologie Qi2, která zrychluje bezdrátové nabíjení u podporovaných zařízení. Pro FIXED nejde o prvotinu, s Qi2 jste se mohli setkat už u nabíjecího puku kombinovaného se stojánkem, FIXED MagPad Pro (Qi2). V dnešní recenzi se zaměříme na to, zda má nová generace smysl i v případě, že již vlastníte původní stojánek s technologií Qi.

Technické parametry FIXED MagPowerstation Alu 2

Rozměry podložky 11,8 × 10,7 × 6,8 cm Hmotnost 145 g (bez kabelu) Materiály hliníková slitina, polykarbonát, ABS Délka přívodního kabelu 1 m Minimální výkon napájecího adaptéru 30 W (PD 3.0) Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, 1× Qi2, 1× Qi (první generace) Indukční nabíjení ano, indukční nabíjení pro Apple Watch Výkon Qi(2) nabíjení 15 W (MagSafe i Android) a 3,5 W (ostatní elektronika) Výkon indukce 2,5 W LED ano Cena cca 1 490 Kč

Obsah balení: s kabelem

Součástí balení je kromě samotného stojánku také USB-C–USB-C kabel o délce cca 1 m, mezigeneračně tak došlo k mírnému zkrácení, což je škoda. Došlo i na základní dokumentaci ve více jazycích, adaptér však v balení není, je třeba jej dokoupit, případně použít nějaký výkonnější k vašemu mobilnímu telefonu. FIXED doporučuje takový, který nabídne minimální výkon 30 W a splňuje certifikaci PD 3.0.

Líbilo se nám kabel v balení

Nelíbilo se nám kabel by mohl být delší a opletený

bez adaptéru

Konstrukční zpracování: neomrzí vás

Proč měnit něco, co funguje? Zlaté pravidlo, kterým se řídila i značka FIXED, když připravovala novou generaci nabíjecího stojánku. Osobně jsem rád, že FIXED neměnil prakticky nic, designem počínaje, rozměry konče. Stále tak před sebou máme elegantní stojánek s fixním sklonem a rozměry 11,8 × 10,7 × 6,8 cm, jehož základna je tvořena hliníkovou slitinou, na těle se však nachází i polykarbonát a ABS. Chybět nesmí ani protiskluzové nožky, které drží stojánek pevně na svém místě. Vše je rozvrženo a koncipováno tak, aby byl stojánek maximálně stabilní, ideálně vysoký (aby pojal například i iPhone 16 Pro Max) a aby byla zaručena ideální odolnost při náhodném pádu.

Mezigeneračně se snížila hmotnost, a to poměrně výrazně – ze zhruba 194 g na aktuálních 145 g. V ruce lze tento rozdíl poznat okamžitě, zvláště pak, když máte přímé srovnání. Otázkou je, jak přesně toho FIXED docílil, důležitou informací však je, že na dobrém pocitu ze stojánku se nic nezměnilo, stále je dokonale pevný a působí luxusně. Napomáhají tomu i nové barevné varianty, kupříkladu námi testovaná černá verze vypadá naživo opravdu skvěle. FIXED má v nabídce i titanové provedení.

Nabíjecí podložky jsou na těle celkem tři, z přední části jde o již zmíněný MagSafe puk s magnety (15× N52) pro snadné a pevné uchycení iPhonů s podporou MagSafe a certifikací Qi(2), na vrcholku se pak nachází vodorovná indukční ploška pro Apple Watch a ze zadní strany jde o plošku s certifikací Qi pro nabíjení například sluchátek. Indukční ploška je koncipována tak, že dobijete Apple Watch s libovolným páskem, tedy jak se spojenými pásky, tak s různými typy pásků s motýlí sponou. Řemínek zkrátka nemusíte rozpojovat, díky vodorovnému provedení s prohlubní drží Apple Watch na svém místě dostatečně bezpečně a stabilně.

Oceňuji i cit pro detail – na přední straně je jen velmi decentní logo výrobce, které je navíc součástí nabíjecího MagSafe puku, takže při odložení iPhonu je plně kryté. Ze zadní strany je ještě USB-C jako vstup pro nabíjecí kabel a nenápadná LED, která informuje o nabíjení, v noci ale rozhodně neruší spánek.

Líbilo se nám luxusní design

nové barevné varianty

kvalitní zpracování z hliníkové slitiny

velice stabilní

podpora MagSafe

nabije tři zařízení současně

vhodné umístění indukční cívky

Nabíjení: konečně rychleji

Posledních několik let jsme si (vcelku právem) stěžovali, že bezdrátové nabíječky, které nemají certifikaci Made for MagSafe, nedokážou iPhony s podporou MagSafe (iPhone 12 a vyšší) nabít rychleji než výkonem 7,5 W. Aby se iPhone nabíjel maximálním výkonem 15 W, bylo nutné zakoupit bezdrátovou nabíječku přímo od Applu, případně vybírat z pár alternativ, u kterých však byla cena podobně vysoká jako u originálu od Applu. To se však změnilo s příchodem příslušenství s nabíjecím standardem Qi2, pomohlo tomu samozřejmě i to, že Apple zpětně iPhony (od modelu 12) aktualizoval tak, že bezdrátové nabíječky s certifikací Qi2 mohou využívat plných 15 W. Výjimku tvoří jen iPhony 12 mini a 13 mini – ty lze bezdrátově dobíjet maximálním výkonem 12 W.

Apple se (trochu pochopitelně) rozhodl, že konkurenci opět uteče, představil totiž rychlejší standard MagSafe, který umožní nabíjet nejnovější iPhony 16 výkonem až 25 W, ale o to tu teď nejde. Důležité je, že FIXED MagPowerstation Alu 2 zpřístupňuje nabíjecí výkon 15 W, což je dvojnásobek toho, co uměla předchozí generace. Musíme doplnit, že FIXED MagPowerstation Alu 2 je zpětně kompatibilní se standardem Qi, tedy zvládne dobíjet i starší zařízení bez podpory Qi2, a to až 7,5 W. V takovém případě však musíte pořídit ještě magnetickou podložku, protože MagSafe magnety starší iPhony (iPhone 11 a starší) nemají.

Kromě magnetické podložky s Qi2 je k dispozici i 2,5W indukce pro nabíjení Apple Watch a 3,5W Qi podložka, na které můžete nabíjet například sluchátka nebo jinou méně náročnou elektroniku s podporou bezdrátového nabíjení. Celkem můžete nabíjet tři zařízení najednou, celkový maximální výkon podložky je 21 W, FIXED však pro bezproblémovou funkčnost doporučuje pořídit 30W adaptér s podporou PD 3.0.

Pro otestování jsme použili Apple iPhone 16 Pro Max, který zvládne skrze Qi2 bezdrátově přijmout až 15 W, tedy maximum toho, co nabízí FIXED MagPowerstation Alu 2. Použili jsme vlastní 30W adaptér, přičemž nabití na 50 % zabralo 63 minut, na 70 % trvalo 88 minut a na 100 % jsme si museli počkat 2 hodiny a 15 minut. Nutno podotknout, že nabití posledních 10 až 15 % zabere opravdu velmi dlouhou dobu, takže pokud spěcháte, nabíjet na více než 90 % se příliš nevyplatí – to se ale týká i nabíjení originálním adaptérem. Na závěr doplníme, že rychlost nabíjení různých generací iPhonů se může lehce lišit – záleží třeba i na tom, zda máte aktivní optimalizované nabíjení.

Co se týká druhé nabíjecí podložky s certifikací Qi, ta je vhodná pro nabíjení méně náročné elektroniky, ideálně bezdrátových sluchátek, jejichž pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení. Indukční nabíječka pro Apple Watch sice nedokáže zpřístupnit rychlé nabíjení, které novější Apple Watch podporují, na dobíjení přes noc je však podložka ideální.

Líbilo se nám podpora Qi2

rychlé nabíjení

nabije až tři zařízení najednou

Nelíbilo se nám indukce nezpřístupní rychlonabíjení Apple Watch

Zhodnocení: nakupujte!

FIXED MagPowerstation Alu byl mým oblíbeným bezdrátovým nabíjecím stojánkem, se kterým jsem prožil velmi příjemný rok. S příchodem nové generace jsem s radostí udělal obměnu. Upgrade dle mého dává smysl i pro ty, kteří vlastní původní generaci – stojánek totiž nově poslouží i pro průběžné dobíjení během dne, už totiž není potřeba čekat 4 hodiny, než se iPhone kompletně dobije. Když k tomu připočteme velmi povedený design, kvalitní konstrukční zpracování a cenu na hranici 1,5 tisíce korun, vlastně není moc co řešit a nákup mohu s radostí doporučit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz