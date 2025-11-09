MagSafe zrychluje. Apple pouští 25 W i mimo iPhony

Apple oficiálně uvedl novou verzi bezdrátové nabíječky MagSafe. Hlavní změnou je přitom plná podpora standardu Qi2.2, díky čemuž už není 25W rychlonabíjení omezeno jen na iPhony, ale využit jej mohou i další kompatibilní smartphony, jako je aktuálně například Google Pixel 10.
Jak připomíná The Verge, první generace rychlejší nabíječky MagSafe sice dokázala od loňska nabíjet iPhony 16 výkonem 25 W, ale ostatní zařízení zůstávala maximálně na 15 W. Nyní se situace s Qi2.2 mění, ovšem dodejme, že výjimku z nejnovějších iPhonů má model Air, který je bohužel (i vzhledem k vysoké ceně) konstrukčně omezený na maximální výkon 20 W při bezdrátovém nabíjení, za což jistě může právě jeho tělo tenké 5,64 mm.
Co je to bezdrátové nabíjení Qi2.2?
Qi2.2 je nejnovější evolucí standardu bezdrátového nabíjení pod hlavičkou Wireless Power Consortium. Navazuje na Qi2 a jeho magnetické zarovnání (Magnetic Power Profile) spolu s dalšími vylepšeními přináší výrazné navýšení výkonu až na 50 W. Qi2.2 zároveň zůstává zpětně kompatibilní se staršími verzemi Qi a zachovává univerzální přístup – funguje jak s Androidem, tak s iPhony.
Klíčová vylepšení Qi2.2
- Rychlejší nabíjení – výkon až 25 W (do budoucna až 50 W)
- Ideální zarovnání cívek pro maximální účinnost
- Kompatibilita s iPhony i Androidem
- Nižší zahřívání při nabíjení
- Zpětná kompatibilita se staršími standardy Qi
Apple každopádně již nyní oficiálně nabízí nové Magsafe nabíječky v online obchodě, a to stále za stejné ceny jako dříve. Řekne si tedy o 1 290 Kč za variantu s 1m kabelem, 1 490 Kč pak za verzi s 2m kabelem.
