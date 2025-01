Samsung oficiálně přislíbil nasazení standardu Qi2. Dočkáme se ještě letos

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Možnost bezdrátového nabíjení smartphonů se postupem let probojovala i do cenově dostupných modelů, přestože stále není považována za samozřejmost. V některých případech výrobci dávají přednost rychlému nabíjení nebo větší kapacitě baterie. U vlajkových modelů (a také u mnoha telefonů střední třídy) je však podpora bezdrátového nabíjecího standardu Qi již běžná. Často je navíc doplněna proprietární bezdrátovou nabíjecí technologií, která nabízí vyšší výkon.

Samotný standard Qi je na trhu již 15 let, a teprve nedávno se dočkal druhé generace označené jako Qi2. Hlavní předností je bezdrátové uchycení pomocí magnetů, zatímco maximální nabíjecí výkon zůstal „zastropován“ na neoslnivých 15 W. Magnety zajišťují přesné vycentrování indukční cívky na zádech telefonu i nabíjecí cívky v nabíjecím stojánku, podložce nebo držáku do auta. Inspirace technologií MagSafe od Applu je tedy zřejmá, což není náhoda – Apple se výrazně podílel na vývoji Qi2, který v mnohém kopíruje MagSafe. V současnosti je Apple také největším výrobcem telefonů s podporou Qi2, respektive má na trhu nejvíce modelů podporujících tento standard. V říši Androidu byla zatím jediným průkopníkem značka HMD, která loni představila model Skyline jako jediný Android telefon s Qi2.

Letos by však situace měla být výrazně lepší. Standard Qi2 byl představen již v dubnu 2023, takže je rozhodně načase, aby se prosadil i u dalších výrobců, jako jsou Samsung nebo Google. Například u modelů Pixel 9 lze již v oficiálním obchodě Googlu zakoupit pouzdra s podporou Qi2, ale samotné telefony tento standard nepodporují. Podobná situace panuje i u zařízení Samsung a dalších výrobců, kde lze koupit pouzdra s podporou Qi2, avšak smartphony zmíněný standard nepodporují. V tiskové zprávě pro Wireless Power Consortium (WPC) se uvádí:

„Mimořádný růst Qi2 bude pokračovat i v roce 2025. V průběhu roku 2025 můžete očekávat, že zařízení se systémem Android budou podporovat Qi2 v zařízeních Samsung Galaxy.“ Dále se zde dočteme, že i Google by mohl letos uvést Qi2 zařízení, ačkoliv to není explicitně zmíněno: „Společnost Google je odhodlána podporovat standard bezdrátového nabíjení Qi2 a zvyšovat jeho rozšíření do telefonů se systémem Android a dalších zařízení. Google pomáhá dosáhnout tohoto cíle tím, že hraje vedoucí roli při vývoji nadcházejícího standardu Qi v2.2, který zahrnuje přínos vlastní vysoce výkonné technologie bezdrátového nabíjení společnosti Google pro WPC.“