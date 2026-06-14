Přes Apple Watch si s kamarády možná už nepopovídáte. Přepínám

Apple Watch možná přijdou o jednu ze svých nejzvláštnějších, ale pro část uživatelů také velmi oblíbených funkcí. Jak upozornil server MacRumors (viz macrumors.com), v první vývojářské betě systému watchOS 27 už není k dispozici aplikace Vysílačka, známá také jako Walkie-Talkie. Zmizela nejen ze seznamu aplikací, ale také z Ovládacího centra, odkud ji bylo možné rychle zapínat a vypínat.
Vysílačka se na Apple Watch objevila už v roce 2018 společně s watchOS 5 a fungovala jako jednoduchý způsob hlasové komunikace mezi dvěma uživateli Apple Watch. Nešlo přitom o klasickou vysílačku omezenou vzdáleností – komunikace probíhala přes Wi-Fi nebo mobilní připojení a využívala infrastrukturu FaceTimu. V praxi tak stačilo podržet tlačítko, promluvit a druhý uživatel mohl odpovědět stejným způsobem.
Přestože šlo o nápad, který k Apple Watch vlastně docela seděl, Apple jej v dalších letech příliš nerozvíjel. Funkce zůstávala spíše drobnou kuriozitou, kterou část uživatelů milovala, zatímco jiní na ni pravděpodobně úplně zapomněli. Krátce po uvedení navíc Apple Vysílačku dočasně vypnul kvůli bezpečnostní chybě, která teoreticky mohla umožnit odposlech přes mikrofon druhého uživatele. Problém byl později opraven v aktualizaci watchOS 5.3.
Důležité je, že Apple zatím odstranění Vysílačky oficiálně neoznámil. Aktuálně tedy není jisté, zda jde o záměrné ukončení funkce, nebo pouze o dočasnou změnu v rané betaverzi watchOS 27. Jelikož se ale aplikace podle dosavadních zjištění nedá znovu nainstalovat a zmizela i z dalších částí systému, působí to spíše jako tiché rozloučení než jako drobná chyba.
Apple zatím odstranění Vysílačky oficiálně neoznámil
Finální verdikt se dozvíme až později. Veřejná beta watchOS 27 má dorazit příští měsíc a ostré vydání systému se očekává na podzim, pravděpodobně společně s novou generací Apple Watch. Do té doby stále existuje malá šance, že Apple Vysílačku do systému vrátí. Pokud se tak ale nestane, půjde o další ukázku toho, že Apple čas od času tiše odstraní i funkce, které sice nikdy nebyly masově používané, ale pro určitou skupinu uživatelů měly své kouzlo. A co vy, používali jste Vysílačku na Apple Watch?