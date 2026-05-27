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Telegram se po letech vrací na Apple Watch

Marek Vacovský
Telegram se po letech vrací na Apple Watch
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Vývojáři platformy Telegram kompletně přepracovali aplikaci pro watchOS a vracejí se na chytré hodinky od Applu poté, co původní verzi před časem zařízli
  • Nová verze neslouží jen jako pasivní prohlížeč notifikací – zvládá hlasové zprávy, posílání polohy, sledování videí i zobrazení animací a samolepek
  • Aplikace funguje samostatně a k jejímu spuštění stačí pouze rychlé spárování s iPhonem pomocí QR kódu

Populární komunikační platforma Telegram oficiálně obnovuje svou přítomnost na poli nositelné elektroniky. Její generální ředitel Pavel Durov na sociální síti X oznámil vydání zcela nové nativní aplikace pro systém watchOS. Tento krok přichází jako překvapivý obrat, jelikož Telegram v minulosti podporu pro chytré hodinky od Applu ukončil (viz gsmarena.com)a uživatelé byli dlouho odkázáni pouze na základní systémové notifikace.


Nová verze aplikace byla každopádně od základu navržena tak, aby uživatelům poskytla co největší autonomii na iPhonu. Rozhraní na Apple Watch nově konkrétně podporuje:

  • Odesílání a přehrávání textových i hlasových zpráv
  • Prohlížení animovaných GIFů a odesílání samolepek
  • Sledování videosouborů přímo na displeji hodinek
  • Sdílení aktuální polohy v reálném čase
  • Přístup ke kompletní historii konverzací a seznamu kontaktů

Propojení hodinek s existujícím účtem je pak otázkou několika vteřin. Po stažení aplikace do Apple Watch stačí otevřít Telegram na iPhonu a naskenovat vygenerovaný QR kód. Tím se okamžitě synchronizují všechny kontakty a historie zpráv.

Máte hodinky s Wear OS? Vrací se na ně aplikace Telegram
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Nová nativní aplikace Telegram pro watchOS je již nyní plně k dispozici a lze ji mohou zdarma stáhnout v internetovém obchodě App Store.

gsmarena.com,
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