Telegram se po letech vrací na Apple Watch

Populární komunikační platforma Telegram oficiálně obnovuje svou přítomnost na poli nositelné elektroniky. Její generální ředitel Pavel Durov na sociální síti X oznámil vydání zcela nové nativní aplikace pro systém watchOS. Tento krok přichází jako překvapivý obrat, jelikož Telegram v minulosti podporu pro chytré hodinky od Applu ukončil (viz gsmarena.com)a uživatelé byli dlouho odkázáni pouze na základní systémové notifikace.
⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE— Pavel Durov (@durov) June 9, 2026
Nová verze aplikace byla každopádně od základu navržena tak, aby uživatelům poskytla co největší autonomii na iPhonu. Rozhraní na Apple Watch nově konkrétně podporuje:
- Odesílání a přehrávání textových i hlasových zpráv
- Prohlížení animovaných GIFů a odesílání samolepek
- Sledování videosouborů přímo na displeji hodinek
- Sdílení aktuální polohy v reálném čase
- Přístup ke kompletní historii konverzací a seznamu kontaktů
Propojení hodinek s existujícím účtem je pak otázkou několika vteřin. Po stažení aplikace do Apple Watch stačí otevřít Telegram na iPhonu a naskenovat vygenerovaný QR kód. Tím se okamžitě synchronizují všechny kontakty a historie zpráv.
Nová nativní aplikace Telegram pro watchOS je již nyní plně k dispozici a lze ji mohou zdarma stáhnout v internetovém obchodě App Store.