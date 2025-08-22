Překvapí vás důvod, proč Pixel 10 Pro nepodporuje 25W bezdrátové nabíjení?

Nová řada Pixelů 10 přináší revoluční technologii, a to podporu magnetického profilu Qi2. Proč revoluční, když bylo Qi2 poprvé představeno v roce 2023? Inu, bohužel ano, prozatím jediný smartphone s OS Android byl HMD Skyline. Kromě něj Qi2 logicky podporují také iPhony, které zvládají MagSafe (protože se Apple na vývoji Qi2 významnou měrou podílel), a nyní konečně i řada Pixelů 10. Google tak předběhl Samsung, Xiaomi i další velké výrobce zařízení s Androidem.
Zatímco všechny Pixely 10 (tj. celkem čtyři modely, pokud počítáme i Pixel 10 Pro Fold, který se u nás oficiálně nenabízí) podporují magnetický profil standardu Qi2, Pixel 10 Pro XL má další prvenství, neboť se jedná o první zařízení s podporou Qi2.2, a tedy i 25W bezdrátovým nabíjením. Je vcelku logické, že model Pro XL disponuje 25W nabíjením, zatímco základní Pixel 10 pouze 15W magnetickým bezdrátovým nabíjením. Proč je tomu tak i u kompaktnějšího regulérně vlajkového modelu Pixel 10 Pro?
Odpověď na tuto otázku prozradil mluvčí Googlu přímo pro magazín Android Central (viz androidcentral.com) a důvody vás zřejmě nepřekvapí. Google v případě menšího Pixelu 10 Pro bral za prioritu schopnost zařízení náležitě distribuovat teplo, tedy teplotní management, proto je Pixel 10 Pro zastropován na výkon 15 W u bezdrátového nabíjení, zatímco Pixel 10 Pro XL na 25 W. Ze stejného důvodu lze předpokládat, že Pixel 10 Pro XL podporuje také vyšší výkon drátového nabíjení (až 45 W) se schopností doplnit 70 % kapacity 5 200mAh baterie za 30 minut, zatímco Pixel 10 Pro za stejnou dobu doplní přibližně polovinu.
Kromě zmiňovaného rozdílu v nabíjecím výkonu drátového i bezdrátového nabíjení a logicky také kapacitě baterie či velikosti obrazovky se však naštěstí již Pixel 10 Pro od Pixelu 10 Pro XL v ničem jiném neliší. Zájemci o kompaktnější vlajkovou loď tak mohou s klidným svědomím sáhnout po Pixelu 10 Pro, případně dát šanci cenově dostupnějšímu Pixelu 10, který letos obdržel pětinásobný teleobjektiv.
Google Pixel 10 Pro 1 TB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|4 870 mAh
Všichni víme, jakým nabíjecím výkonem jdou telefony rvát, aniž by došlo k poškození/předčasné degradaci baterie...
