Překvapí vás důvod, proč Pixel 10 Pro nepodporuje 25W bezdrátové nabíjení?

Ioannis Papadopoulos
3
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Pixel 10 Pro XL má jako první smartphone vůbec podporu Qi2.2
  • Ta umožňuje bezdrátové nabíjení výkonem 25 W, což ale neplatí pro menší Pixel 10 Pro
  • Jaké jsou oficiální důvody výrobce?

Nová řada Pixelů 10 přináší revoluční technologii, a to podporu magnetického profilu Qi2. Proč revoluční, když bylo Qi2 poprvé představeno v roce 2023? Inu, bohužel ano, prozatím jediný smartphone s OS Android byl HMD Skyline. Kromě něj Qi2 logicky podporují také iPhony, které zvládají MagSafe (protože se Apple na vývoji Qi2 významnou měrou podílel), a nyní konečně i řada Pixelů 10. Google tak předběhl Samsung, Xiaomi i další velké výrobce zařízení s Androidem.

Zatímco všechny Pixely 10 (tj. celkem čtyři modely, pokud počítáme i Pixel 10 Pro Fold, který se u nás oficiálně nenabízí) podporují magnetický profil standardu Qi2, Pixel 10 Pro XL má další prvenství, neboť se jedná o první zařízení s podporou Qi2.2, a tedy i 25W bezdrátovým nabíjením. Je vcelku logické, že model Pro XL disponuje 25W nabíjením, zatímco základní Pixel 10 pouze 15W magnetickým bezdrátovým nabíjením. Proč je tomu tak i u kompaktnějšího regulérně vlajkového modelu Pixel 10 Pro?

Google Pixel 10 Pro XL a Google Pixel 9 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XL a Google Pixel 9 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XL
Na celou obrazovku
Aktuálně pro vás již testujeme celou (v ČR dostupnou) sérii Pixelů 10, na fotografiích lze zahlédnout Pixel 10 Pro XL a také Pixel 9 Pro XL (v růžové barvě)

Odpověď na tuto otázku prozradil mluvčí Googlu přímo pro magazín Android Central (viz androidcentral.com) a důvody vás zřejmě nepřekvapí. Google v případě menšího Pixelu 10 Pro bral za prioritu schopnost zařízení náležitě distribuovat teplo, tedy teplotní management, proto je Pixel 10 Pro zastropován na výkon 15 W u bezdrátového nabíjení, zatímco Pixel 10 Pro XL na 25 W. Ze stejného důvodu lze předpokládat, že Pixel 10 Pro XL podporuje také vyšší výkon drátového nabíjení (až 45 W) se schopností doplnit 70 % kapacity 5 200mAh baterie za 30 minut, zatímco Pixel 10 Pro za stejnou dobu doplní přibližně polovinu.

Kromě zmiňovaného rozdílu v nabíjecím výkonu drátového i bezdrátového nabíjení a logicky také kapacitě baterie či velikosti obrazovky se však naštěstí již Pixel 10 Pro od Pixelu 10 Pro XL v ničem jiném neliší. Zájemci o kompaktnější vlajkovou loď tak mohou s klidným svědomím sáhnout po Pixelu 10 Pro, případně dát šanci cenově dostupnějšímu Pixelu 10, který letos obdržel pětinásobný teleobjektiv.

Google Pixel 10 Pro 1 TBPřejít do katalogu

Google Pixel 10 Pro 1 TB

Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g
DisplejOLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor4 870 mAh
Ben Ben
Ben Ben
Jaká starost od Googlu... to určitě bude chladný, jak manželka po 20ti letech. 😄 Jak kdyby nestačilo, že už tak pomalé nabíjení bude automaticky po 200 cyklech zpomalovat. Sympatické gesto. 😄
WilhelmMarioBell
WilhelmMarioBell
Skutečný důvod je ten, že Google/Apple/Samsung na to kašlou, byť by ty nepatrně vyšší náklady mohli promítnout do koncové ceny.
Všichni víme, jakým nabíjecím výkonem jdou telefony rvát, aniž by došlo k poškození/předčasné degradaci baterie...
