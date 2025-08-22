Google Pixel 10 Pro XL v redakci: šampion s magnetickou přitažlivostí

Tak co, která z novinek z akce Made by Google se vám líbí nejvíce? Z komentářů víme, že velký ohlas sklidil základní Pixel 10. Pokud ale chcete to největší – a to doslova – nabízí se Google Pixel 10 Pro XL. Ten nám na test dorazil v barevné variantě Moonstone, která možná není tak zajímavá jako varianta Jade, přesto je rozhodně nápaditější než konzervativní odstín Obsidian.
V redakci jsme Google Pixel 10 Pro XL postavili vedle Google Pixel 9 Pro XL a přestože na první pohled vypadají prakticky identicky, rozdíly zde jsou. To znamená, že nové kryty se starou verzí kompatibilní nejsou – toho si lze povšimnout v oblasti výřezu pro fotomodul. Novinkou letošních Pixelů je systém magnetů, který Google přezdívá Pixelsnap. Vychází z MagSafe, což znamená, že je plně kompatibilní s nabíječkami MagSafe, což je logické, protože MagSafe byl předobrazem technologie Qi2. Konkrétně u Google Pixelu 10 Pro XL se, jako u jediné novinky, můžete těšit na Qi2.2, což znamená, že se můžete spolehnout na maximální výkon bezdrátového nabíjení 25 W.
Jak se novinka v šedomodrém odstínu Moonstone a Obsidian povedla, můžete zhodnotit sami v naší galerii.
Doplňme, že zahájení prodeje Pixelu 10 Pro XL je plánováno na 22. září 2025, přičemž cena startuje na částce 32 990 Kč za 256GB variantu. Sáhnout však budete moci i po 512GB úložišti za 36 490 Kč a dokonce i po 1TB verzi za 42 990 Kč.
Google Pixel 10 Pro XL 1 TB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
