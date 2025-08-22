mobilenet.cz na sociálních sítích

Google Pixel 10 Pro XL v redakci: šampion s magnetickou přitažlivostí

První pohled
Martin Fajmon
1
Google Pixel 10 Pro XL v redakci: šampion s magnetickou přitažlivostí
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Google Pixel 10 Pro XL je největším z nových Pixelů
  • Nabídne 6,8palcový displej a je k dostání ve 4 barvách
  • Novinkou jsou i magnetická záda, konkrétně systém Pixelsnap

Tak co, která z novinek z akce Made by Google se vám líbí nejvíce? Z komentářů víme, že velký ohlas sklidil základní Pixel 10. Pokud ale chcete to největší – a to doslova – nabízí se Google Pixel 10 Pro XL. Ten nám na test dorazil v barevné variantě Moonstone, která možná není tak zajímavá jako varianta Jade, přesto je rozhodně nápaditější než konzervativní odstín Obsidian.

Google Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XL a Google Pixel 9 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XL a Google Pixel 9 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL a Google Pixel 9 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL a Google Pixel 9 Pro XL
Na celou obrazovku
Google Pixel 10 Pro XL v odstínu Moonstone

V redakci jsme Google Pixel 10 Pro XL postavili vedle Google Pixel 9 Pro XL a přestože na první pohled vypadají prakticky identicky, rozdíly zde jsou. To znamená, že nové kryty se starou verzí kompatibilní nejsou – toho si lze povšimnout v oblasti výřezu pro fotomodul. Novinkou letošních Pixelů je systém magnetů, který Google přezdívá Pixelsnap. Vychází z MagSafe, což znamená, že je plně kompatibilní s nabíječkami MagSafe, což je logické, protože MagSafe byl předobrazem technologie Qi2. Konkrétně u Google Pixelu 10 Pro XL se, jako u jediné novinky, můžete těšit na Qi2.2, což znamená, že se můžete spolehnout na maximální výkon bezdrátového nabíjení 25 W.

Vyhrajte špičkový Google Pixel 10 v naší nové soutěži!
Přečtěte si také

Vyhrajte špičkový Google Pixel 10 v naší nové soutěži!

Jak se novinka v šedomodrém odstínu Moonstone a Obsidian povedla, můžete zhodnotit sami v naší galerii.

Google Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Na celou obrazovku
Google Pixel 10 Pro XL v odstínu Obsidian

Doplňme, že zahájení prodeje Pixelu 10 Pro XL je plánováno na 22. září 2025, přičemž cena startuje na částce 32 990 Kč za 256GB variantu. Sáhnout však budete moci i po 512GB úložišti za 36 490 Kč a dokonce i po 1TB verzi za 42 990 Kč.

Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.

Google Pixel 10 Pro XL 1 TBPřejít do katalogu

Google Pixel 10 Pro XL 1 TB

Rozměry162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
DisplejOLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor5 200 mAh
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
Škoda ze nezachovali tu sivú z predošlých modelov ta bola oveľa krajšia 😀
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze