Google Pixel 10 Pro (XL) uvádí 100× zoom, větší baterie a nabíjení Pixelsnap

Stejně jako u minulé generace, i letos Google nabízí dvě velikosti Pro modelů, které se kromě velikosti displeje a baterie (respektive rychlosti nabíjení) v ničem neliší. Čím se pokusí zaujmout vlajkový Google Pixel 10 Pro (XL)?
Konečně MagSafe pro Pixely
Pokud jste četli naše představení Pixelu 10, vězte, že jsou modely Pro v mnoha ohledech identické, a to nejen designem, jehož dominantou je oválný fotomodul a líbivé barvy (v tomto případě odstíny Moonstone, Jade, Porcelain a Obsidian), ale také magnetickým nabíjením Pixelsnap. To vychází z nového standardu Qi2 a na rozdíl od jihokorejské konkurence nejsou Pixely 10 pouze „ready“, ale skutečně obsahují magnety pod zády, podobně jako iPhony. Výhodou tohoto řešení je možnost komfortněji a efektivněji bezdrátově nabíjet pomocí „puku“, ale také možnost na záda „nalepit“ powerbanku, stojánek a cokoliv dalšího.
V případě bezdrátového nabíjení je nutné počítat se stropem 15 W pojícím se s použitým standardem u Pixelu 10 Pro, model 10 Pro XL však zvládá také Qi2.2 s výkonem 25 W (jako první smartphone vůbec). V případě drátového nabíjení pak výrobce slibuje schopnost doplnění 55 % za 30 minut u Pixelu 10 Pro a až 70 % za stejnou dobu u modelu XL. Kapacita baterií přitom činí 4 870 mAh, respektive 5 200 mAh, a je tak mírně větší. Pokud však hodláte pořídit kompaktní verzi modelu Pro, mohlo by vás zaujmout, že základní Pixel 10 má ještě o 100 mAh více.
Vylepšení jsme se dočkali také v oblasti displeje, které si zachovaly úhlopříčku 6,3", respektive 6,8", avšak maximální jas nově činí až 3 300 nitů. Obrazovky s označením Super Actua jsou také vybaveny ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a podporují až 120Hz obnovovací frekvenci i technologii LTPO. Jemnost činí 495, respektive 486 PPI, zamrzí pouze nasazení skla Gorilla Glass Victus 2, nikoliv Gorilla Glass Armor se schopností výrazně eliminovat odlesky.
Až 1TB úložiště a 100násobný zoom
Důležitou změnou je rovněž nasazení čipsetu Google Tensor G5, který má představovat nejvýraznější skok v historii Tensorů, co se efektivity i výkonu týče. Společnost novému čipsetu bude dělat vždy 16 GB operační paměti, přičemž stejně jako u iPhonů 16 Pro, i zde platí, že menší Pixel 10 Pro startuje se 128GB úložištěm a větší XL již s dvojnásobkem. Vyšplhat se lze až na 1 TB. Tradiční předností je rovněž sedmiletá softwarová podpora a svižnost aktualizací. Vylepšeny byly také reproduktory, navíc nechybí satelitní konektivita ani Wi-Fi 7 či Bluetooth 6.0.
Změn jsme se dočkali také v oblasti fotovýbavy, ačkoliv nejsou tak významné jako u základního Pixelu 10. Na zádech tak najdeme 50Mpx primární senzor s dvojnásobným zoomem optické kvality a vylepšenou stabilizací, dále zde sídlí vícezónové laserové ostření, ale také 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který funguje i jako makro. Samozřejmě nechybí ani teleobjektiv, který je pětinásobný s rozlišením 48 megapixelů a novinkou v podobě možnosti až 100násobného zoomu. Pixely využívají technologii Super Res Zoom, která spoléhá také na novou ISP jednotku Tensoru G5 a výsledky by tak skutečně měly stát za to.
Nový Pixel 10 Pro startuje na ceně 27 999 Kč v případě 128GB provedení, a může se vyšplhat až na 40 499 Kč. Větší Pixel 10 Pro XL vyjde s 256GB úložištěm na 33 099 Kč, 1TB varianta zájemce vyjde na 42 999 Kč.
Technické parametry Google Pixel 10 Pro XL 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Google Tensor G5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|srpen 2025, 42 999 Kč
Technické parametry Google Pixel 10 Pro 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Google Tensor G5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 870 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|srpen 2025, 40 499 Kč
Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.
