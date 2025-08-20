mobilenet.cz na sociálních sítích

Google Pixel 10 Pro (XL) uvádí 100× zoom, větší baterie a nabíjení Pixelsnap

Ioannis Papadopoulos
4
Google Pixel 10 Pro (XL) uvádí 100× zoom, větší baterie a nabíjení Pixelsnap
Fotografie: Google
  • Varianta XL s 5 200mAh baterií se nabije z 0 na 70 % za 30 minut
  • Google jako první významný výrobce smartphonů s OS Android integroval magnetické nabíjení do telefonů
  • Důležitou roli hraje také nový Google Tensor G5 ve společnosti 16 GB RAM a až 1TB úložiště

Stejně jako u minulé generace, i letos Google nabízí dvě velikosti Pro modelů, které se kromě velikosti displeje a baterie (respektive rychlosti nabíjení) v ničem neliší. Čím se pokusí zaujmout vlajkový Google Pixel 10 Pro (XL)?

Konečně MagSafe pro Pixely

Pokud jste četli naše představení Pixelu 10, vězte, že jsou modely Pro v mnoha ohledech identické, a to nejen designem, jehož dominantou je oválný fotomodul a líbivé barvy (v tomto případě odstíny Moonstone, Jade, Porcelain a Obsidian), ale také magnetickým nabíjením Pixelsnap. To vychází z nového standardu Qi2 a na rozdíl od jihokorejské konkurence nejsou Pixely 10 pouze „ready“, ale skutečně obsahují magnety pod zády, podobně jako iPhony. Výhodou tohoto řešení je možnost komfortněji a efektivněji bezdrátově nabíjet pomocí „puku“, ale také možnost na záda „nalepit“ powerbanku, stojánek a cokoliv dalšího.

Google Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku

V případě bezdrátového nabíjení je nutné počítat se stropem 15 W pojícím se s použitým standardem u Pixelu 10 Pro, model 10 Pro XL však zvládá také Qi2.2 s výkonem 25 W (jako první smartphone vůbec). V případě drátového nabíjení pak výrobce slibuje schopnost doplnění 55 % za 30 minut u Pixelu 10 Pro a až 70 % za stejnou dobu u modelu XL. Kapacita baterií přitom činí 4 870 mAh, respektive 5 200 mAh, a je tak mírně větší. Pokud však hodláte pořídit kompaktní verzi modelu Pro, mohlo by vás zaujmout, že základní Pixel 10 má ještě o 100 mAh více.

„Základní“ Pixel 10 je skoro Pro. Oslní 5× teleobjektivem i novým Tensorem G5
Přečtěte si také

„Základní“ Pixel 10 je skoro Pro. Oslní 5× teleobjektivem i novým Tensorem G5

Vylepšení jsme se dočkali také v oblasti displeje, které si zachovaly úhlopříčku 6,3", respektive 6,8", avšak maximální jas nově činí až 3 300 nitů. Obrazovky s označením Super Actua jsou také vybaveny ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a podporují až 120Hz obnovovací frekvenci i technologii LTPO. Jemnost činí 495, respektive 486 PPI, zamrzí pouze nasazení skla Gorilla Glass Victus 2, nikoliv Gorilla Glass Armor se schopností výrazně eliminovat odlesky.

Až 1TB úložiště a 100násobný zoom

Důležitou změnou je rovněž nasazení čipsetu Google Tensor G5, který má představovat nejvýraznější skok v historii Tensorů, co se efektivity i výkonu týče. Společnost novému čipsetu bude dělat vždy 16 GB operační paměti, přičemž stejně jako u iPhonů 16 Pro, i zde platí, že menší Pixel 10 Pro startuje se 128GB úložištěm a větší XL již s dvojnásobkem. Vyšplhat se lze až na 1 TB. Tradiční předností je rovněž sedmiletá softwarová podpora a svižnost aktualizací. Vylepšeny byly také reproduktory, navíc nechybí satelitní konektivita ani Wi-Fi 7 či Bluetooth 6.0.

Google Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku

Změn jsme se dočkali také v oblasti fotovýbavy, ačkoliv nejsou tak významné jako u základního Pixelu 10. Na zádech tak najdeme 50Mpx primární senzor s dvojnásobným zoomem optické kvality a vylepšenou stabilizací, dále zde sídlí vícezónové laserové ostření, ale také 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který funguje i jako makro. Samozřejmě nechybí ani teleobjektiv, který je pětinásobný s rozlišením 48 megapixelů a novinkou v podobě možnosti až 100násobného zoomu. Pixely využívají technologii Super Res Zoom, která spoléhá také na novou ISP jednotku Tensoru G5 a výsledky by tak skutečně měly stát za to.

Google Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku

Nový Pixel 10 Pro startuje na ceně 27 999 Kč v případě 128GB provedení, a může se vyšplhat až na 40 499 Kč. Větší Pixel 10 Pro XL vyjde s 256GB úložištěm na 33 099 Kč, 1TB varianta zájemce vyjde na 42 999 Kč.

Technické parametry Google Pixel 10 Pro XL 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetGoogle Tensor G5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostsrpen 2025, 42 999 Kč

Technické parametry Google Pixel 10 Pro 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetGoogle Tensor G5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor4 870 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostsrpen 2025, 40 499 Kč

Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Takže 28k a 128GB... uff. Jinak nic nového. Cashback fakt vysokej ale bude to stačit?
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze