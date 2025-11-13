Přehledně: Kolik stojí všechny varianty vlajkového OnePlus 15?

Očekávaný vlajkový model OnePlus 15 byl globálně představen a začíná se prodávat i na českém trhu. Jedná se o špičkově vybavené zařízení, které přepracovalo design, má velmi dobrou ergonomii či zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP69. Zaujmout může i nebývale kvalitním displejem, který kombinuje vysoké rozlišení se 165Hz obnovovací frekvencí. Dalším trumfem je procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, který je tím nejvýkonnějším, co může telefon s Androidem aktuálně nabídnout.
Novinka vás bude lákat i velkou baterií. Kapacita 7 300 mAh nadále není vůbec obvyklá a telefon se chlubí nadprůměrnou výdrží, kdy dva dny vydrží i při intenzivním využívání. Sestava fotoaparátů disponuje třemi 50megapixelovými objektivy na zadní straně, mezi kterými nechybí teleobjektivy 3,5násobným optickým zoomem a celkově možností scénu přiblížit až 120krát.
Nové OnePlus 15 vstupuje už dnes na pulty českých obchodů a samozřejmě je nabízeno i prostřednictvím oficiálních stránek OnePlus, odkud si jej rovněž můžete objednat. Na výběr jsou tři barevné varianty, a to Infinity Black, Ultra Violet a Sand Storm, kterou můžete vidět i na přiložených fotografiích, neboť byla součástí redakčního testování.
Pouze první jmenovaní barevná varianta Infinity Black bude nabízena ve dvou paměťových verzích, a to 256+12 GB a 512+16 GB. Zbývající varianty Ultra Violet a Sand Storm pořídíte výhradně ve vyšší verzi s 512GB úložištěm a 16GB operační pamětí.
České ceny
Nová vlajková loď od OnePlus, model 15, se na českém trhu bude nabízet za cenu od 24 990 Kč. Za tu získáte model v 256GB variantě a černé barevné variantě. Jakákoliv jiná volba, ať už v případě barvy nebo paměti směrem k 512 GB, znamená nárůst cena na 27 990 Kč.
|OnePlus 15
|Cena
|256 + 12 GB
|24 990 Kč
|512 + 16 GB
|27 990 Kč
OnePlus na svých oficiálních stránkách k nákupu nabízí také dárky. Vybrat si budete moci jeden z několika dostupných produktů nebo příslušenství v hodnotě až 349 eur (8,5 tisíce korun), včetně OnePlus Watch 3, OnePlus Pad Lite, OnePlus Buds Pro 3 a dalších. Prvních 100 kupujících také kromě jednoho z uvedených dárků dostane zdarma stabilizátor DJI Osmo Mobile 7.
Na mp.cz koupíte nový OnePlus 15 se slevou 2 500 Kč a jako dárek dostanete k telefonu hodinky OnePlus Watch 3 v hodnotě 7 490 Kč zcela zdarma. Akce platí jen do konce listopadu.
OnePlus 15 512 GB
|Rozměry
|161,4 × 76,7 × 8,2 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 300 mAh
