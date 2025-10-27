Konec zakřiveného displeje, přichází ploché OnePlus 15

OnePlus představilo (viz oneplus.com) svou nejnovější vlajkovou loď, model OnePlus 15, a zdá se, že se jedná o jeden z největších mezigeneračních skoků, který přináší kompletní přepracování designu i hardwaru. Telefon se od svého předchůdce vzdaluje hned v několika klíčových aspektech. Zmínit můžeme i označení, předchůdce se totiž jmenoval One Plus 13, avšak číslo 14 výrobce přeskočil z důvodu přítomnosti číslovky 4 v názvu, která v asijských zemích zpravidla znamená smůlu či neštěstí.
OnePlus 15 definitivně opouští éru zakřivených displejů. Místo dříve používaného zakřiveného panelu po všech stranách má nový model zcela plochý design s minimalistickými rámečky, které mají na všech čtyřech stranách rovnoměrnou tloušťku pouhých 1,15 mm. Tato změna dělá z OnePlus 15 celkově menší a kompaktnější zařízení než dříve.
Změnil se i samotný panel. Místo 6,82" QHD displeje se 120Hz obnovovací frekvencí, který byl standardem u předchozích generací, přichází 6,78" Full HD+ displej s vysokou 165Hz obnovovací frekvencí. Jedná se o novou generaci panelu BOE X3, který slibuje špičkovou rychlost a plynulost, byť za cenu nižšího rozlišení.
K zásadní změně došlo i v oblasti fotografické výbavy. OnePlus 15 se rozešel se společností Hasselblad a nyní využívá vlastní systém Oppo Lumo Imaging System (značka OnePlus spadá právě pod Oppo). Hlavní fotoaparát zůstává na rozlišení 50 megapixelů, nicméně se zmenšil senzor (nyní 1/1,56" oproti původnímu 1/1,4"). Vylepšení se dočkal teleobjektiv, který s rozlišením 50 megapixelů nabízí 3,5násobný optický zoom, což je posun od dřívější 3násobné optiky. Sestavu doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s ohniskovou vzdáleností 16 mm a clonou f/2.0. Pro selfie je připravena 32megapixelová přední kamerka.
OnePlus 15 je vlajkovou lodí se vším všudy, a proto ho pohání nejnovější čip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba ColorOS 16. Největší trumfem specifikací je ovšem baterie. Telefon dostal velkou 7 300mAh baterii podporující 120W drátové nabíjení a alternativně i 50W bezdrátové nabíjení.
Na čínském trhu se nové OnePlus 15 začne prodávat už zítra, a to v případě základní verze 256+12 GB v přepočtu za necelých 14 tisíc korun i s daní. Vrcholná verze s 1TB pamětí a 16GB RAM pak vyjde v přepočtu na necelých 20 tisíc korun s daní. Kdy se novinky dočkáme i v Evropě, není v tuto chvíli ještě oznámeno.
Technické parametry OnePlus 15 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,4 × 76,7 × 8,2 mm, 215 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
