mobilenet.cz na sociálních sítích

Konec zakřiveného displeje, přichází ploché OnePlus 15

Michal Pavlíček
6
Konec zakřiveného displeje, přichází ploché OnePlus 15
Fotografie: OnePlus
  • Plochý AMOLED panel má téměř 6,8" úhlopříčku
  • Výkon dodává Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Baterie s kapacitou 7 300 mAh podporuje 120W nabíjení

OnePlus představilo (viz oneplus.com) svou nejnovější vlajkovou loď, model OnePlus 15, a zdá se, že se jedná o jeden z největších mezigeneračních skoků, který přináší kompletní přepracování designu i hardwaru. Telefon se od svého předchůdce vzdaluje hned v několika klíčových aspektech. Zmínit můžeme i označení, předchůdce se totiž jmenoval One Plus 13, avšak číslo 14 výrobce přeskočil z důvodu přítomnosti číslovky 4 v názvu, která v asijských zemích zpravidla znamená smůlu či neštěstí.

OnePlus 15

OnePlus 15 definitivně opouští éru zakřivených displejů. Místo dříve používaného zakřiveného panelu po všech stranách má nový model zcela plochý design s minimalistickými rámečky, které mají na všech čtyřech stranách rovnoměrnou tloušťku pouhých 1,15 mm. Tato změna dělá z OnePlus 15 celkově menší a kompaktnější zařízení než dříve.

Recenze OnePlus 13 – Nalezli jsme pana Dokonalého?
Přečtěte si také

Recenze OnePlus 13 – Nalezli jsme pana Dokonalého?

Změnil se i samotný panel. Místo 6,82" QHD displeje se 120Hz obnovovací frekvencí, který byl standardem u předchozích generací, přichází 6,78" Full HD+ displej s vysokou 165Hz obnovovací frekvencí. Jedná se o novou generaci panelu BOE X3, který slibuje špičkovou rychlost a plynulost, byť za cenu nižšího rozlišení.

OnePlus 15

K zásadní změně došlo i v oblasti fotografické výbavy. OnePlus 15 se rozešel se společností Hasselblad a nyní využívá vlastní systém Oppo Lumo Imaging System (značka OnePlus spadá právě pod Oppo). Hlavní fotoaparát zůstává na rozlišení 50 megapixelů, nicméně se zmenšil senzor (nyní 1/1,56" oproti původnímu 1/1,4"). Vylepšení se dočkal teleobjektiv, který s rozlišením 50 megapixelů nabízí 3,5násobný optický zoom, což je posun od dřívější 3násobné optiky. Sestavu doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s ohniskovou vzdáleností 16 mm a clonou f/2.0. Pro selfie je připravena 32megapixelová přední kamerka.

OnePlus 15

OnePlus 15 je vlajkovou lodí se vším všudy, a proto ho pohání nejnovější čip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba ColorOS 16. Největší trumfem specifikací je ovšem baterie. Telefon dostal velkou 7 300mAh baterii podporující 120W drátové nabíjení a alternativně i 50W bezdrátové nabíjení.

Na čínském trhu se nové OnePlus 15 začne prodávat už zítra, a to v případě základní verze 256+12 GB v přepočtu za necelých 14 tisíc korun i s daní. Vrcholná verze s 1TB pamětí a 16GB RAM pak vyjde v přepočtu na necelých 20 tisíc korun s daní. Kdy se novinky dočkáme i v Evropě, není v tuto chvíli ještě oznámeno.

Technické parametry OnePlus 15 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce161,4 × 76,7 × 8,2 mm, 215 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
oneplus.com/cn
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Rozhodně zajímavý.
Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
120 wattů, to nabíjení musí frcet!
Odpovědět
Frank McIntosh
Frank McIntosh
Naposledy upraveno: 22:13
OnePlus dostalo rozum, jsem zvědav kdy ho dostane Motorola a zruší ty zahnutý displeje
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Jen ten design se nepovedl vůbec, a OnePlus 13 vypadá lépe.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze