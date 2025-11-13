Dnes se globálně představí OnePlus 15. Sledujte tiskovku on-line

Na čínském trhu byla nová vlajková loď v podobě OnePlus 15 již uvedena. Zbylé trhy na novinku netrpělivě čekají a vše se rozlouskne už dnes odpoledne, kdy od 14.30 hodin středoevropského času začíná tisková konference, kde OnePlus odhalí vše podstatné.
Dočkáme se samozřejmě prezentace samotného telefonu, který minimálně po stránce specifikací známe a očekává se, že by se verze čínská od té evropské neměla nijak lišit. Dozvědět bychom se však měli dostupnost, tedy zahájení prodeje, pak jaké varianty budou v nabídce a samozřejmě i ceny.
Těšit se lze na špičkový procesor, kvalitní fotoaparáty či rychlé nabíjení. Jednoduše výbavu, která je poplatná vlajkovému modelu.
OnePlus 15 1 TB
|Rozměry
|161,4 × 76,7 × 8,2 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|7 300 mAh
