Michal Pavlíček
3
Dnes se globálně představí OnePlus 15. Sledujte tiskovku on-line
Fotografie: OnePlus
  • Dozvíme se dostupnost i cenu na evropských trzích
  • Tisková konference startuje ve 14.30 hodin

Na čínském trhu byla nová vlajková loď v podobě OnePlus 15 již uvedena. Zbylé trhy na novinku netrpělivě čekají a vše se rozlouskne už dnes odpoledne, kdy od 14.30 hodin středoevropského času začíná tisková konference, kde OnePlus odhalí vše podstatné.

OnePlus 15

Dočkáme se samozřejmě prezentace samotného telefonu, který minimálně po stránce specifikací známe a očekává se, že by se verze čínská od té evropské neměla nijak lišit. Dozvědět bychom se však měli dostupnost, tedy zahájení prodeje, pak jaké varianty budou v nabídce a samozřejmě i ceny.

Těšit se lze na špičkový procesor, kvalitní fotoaparáty či rychlé nabíjení. Jednoduše výbavu, která je poplatná vlajkovému modelu.

OnePlus 15 1 TBPřejít do katalogu

OnePlus 15 1 TB

Rozměry161,4 × 76,7 × 8,2 mm, 215 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor7 300 mAh
Diskuze ke článku
Avy Rosenfarb
Avy Rosenfarb
Škoda, ale ceny čínskych mobilov sú už astronomické. A to neponúkajú v našich končinách ani cloud služby na zálohu, obnovenie, fotky. A dať za čínu 1200 EUR podľa mňa už je masaker. Vždy boli práve dobre vybavené a skvelá teraz majú ceny ako Samsung iPhone.
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 08:48
Pěkně Oneplus ztratilo svojí tvář. Teď už to vypadá jen jen jako další tuctovej model z koncernu. Je očividné, že muselo ustoupit kvůli OPPO. Navíc downgrade ve foťáku a jiném hw. Jediný, co by to mohlo zachránit, tak cena. Což pochybuju, že bude nějak výrazně nižší aby to stálo za úvahu...
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Místo vylepšení a zlepšení celkově se u OnePlus řešilo jen to že bude mít 165Hz displej 🤣.
Odpovědět

