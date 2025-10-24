Android 16 dostává i Sony Xperia 10 VI

Jak upozornila gsmarena.com, společnost Sony pokračuje v nasazování nejnovější verze systému Android 16. Po vlajkovém modelu Xperia 1 VI přichází na řadu i Xperia 10 VI, která nyní dostává stabilní aktualizaci na Android 16. Nový firmware nese označení 70.2.A.0.266 a podle dostupných informací se už postupně šíří po Evropě.
Aktualizace je podle zpráv ze zahraničí aktuálně určena pro modely s kódovým označením XQ-ES54 a XQ-ES72. Uživatelé, kteří zatím oznámení o nové verzi systému neobdrželi, mohou dostupnost ověřit ručně v nabídce Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru. Android 16 by měl přinést zlepšený výkon, optimalizaci stability a vybrané funkce známé z vyšších modelů Xperia.
Doplňme, že hned při debutu před rokem a půl dostala Xperia 10 VI od Sony příslib tří velkých aktualizací OS (až do Androidu 17) a čtyř let bezpečnostních záplat.
Sony Xperia 10 VI není pro každého, ale má co nabídnout
Technické parametry Sony Xperia 10 VIKompletní specifikace
|Konstrukce
|155 × 60 × 8,3 mm, 164 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen1,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: ?, Bluetooth: ?, NFC: ?
|Operační systém
|Android 14
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|červen 2024,
