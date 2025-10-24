mobilenet.cz na sociálních sítích
Android 16 dostává i Sony Xperia 10 VI

Marek Vacovský
1
Android 16 dostává i Sony Xperia 10 VI
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Sony rozšiřuje distribuci Androidu 16 i na střední třídu
  • Aktualizace nese označení 70.2.A.0.266

Jak upozornila gsmarena.com, společnost Sony pokračuje v nasazování nejnovější verze systému Android 16. Po vlajkovém modelu Xperia 1 VI přichází na řadu i Xperia 10 VI, která nyní dostává stabilní aktualizaci na Android 16. Nový firmware nese označení 70.2.A.0.266 a podle dostupných informací se už postupně šíří po Evropě.

Poslední vlajková loď od Sony na českém trhu, Xperia 1 VI, získává Android 16
Aktualizace je podle zpráv ze zahraničí aktuálně určena pro modely s kódovým označením XQ-ES54 a XQ-ES72. Uživatelé, kteří zatím oznámení o nové verzi systému neobdrželi, mohou dostupnost ověřit ručně v nabídce Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru. Android 16 by měl přinést zlepšený výkon, optimalizaci stability a vybrané funkce známé z vyšších modelů Xperia.

Na celou obrazovku
Sony Xperia 10 VI je velmi povedený telefon, ale zklame pouze 60Hz obnovovací frekvencí

Doplňme, že hned při debutu před rokem a půl dostala Xperia 10 VI od Sony příslib tří velkých aktualizací OS (až do Androidu 17) a čtyř let bezpečnostních záplat.

Sony Xperia 10 VI není pro každého, ale má co nabídnout

Technické parametry Sony Xperia 10 VI

Kompletní specifikace
Konstrukce155 × 60 × 8,3 mm, 164 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen1,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: ?, Bluetooth: ?, NFC: ?
Operační systémAndroid 14
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostčerven 2024,
, ,
Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Špaténka byla, že SONY u řady 10 dávalo JENOM jednu aktualizaci Androidu a konečná.
