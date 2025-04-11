Nový život pro kompaktní střední třídu. Sony Xperia 10 VII dostává Android 16

Jak upozornila gsmarena.com, Sony rozšiřuje nejnovější verzi systému Android také na svůj kompaktní model Xperia 10 VII, který se na trhu objevil letos v září. Aktualizace nese označení 72.1.A.2.65 a má přibližně 1 GB, proto je vhodné stahovat ji přes Wi-Fi. Instalace probíhá klasicky formou OTA a první hlášení o dostupnosti přichází nejen z domovského Japonska, ale také z Evropy.
Podle zkušeností z ostatních aktualizovaných modelů Sony je pravděpodobné, že rozdíly oproti Androidu 15 jsou spíše kosmetické. Nejvíce viditelná je nová podoba aplikace Nastavení, jinak systém působí prakticky totožně.
Připomeňme si, co Xperia 10 VII nabízí. Jde o typickou střední třídu, která je trochu netradičně kompaktní, jak dokazuje nejen 6,1" OLED displej, ale také rozměry 153 × 68 × 8,3 mm a hmotnost jen 168 gramů. Mobil je odolný vůči vodě dle IP68 proti vodě a prachu a výkon mu zajišťuje Snapdragon 6 Gen 3 s 8 GB RAM a 128GB úložištěm.
Fotovýbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač a 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv, zatímco čelní kamera má 8 Mpx. Energii pak mobil beze z baterie s kapacitou 5 000 mAh a ačkoliv postrádá bezdrátové nabíjení, nabídne alespoň praktický 3,5mm jack, který je dnes už vzácností i ve střední třídě.
Pokud se vám aktualizace nenabídla sama, lze její dostupnost ověřit v menu Nastavení → O telefonu → Aktualizace softwaru.
Sony Xperia 10 VII
|Rozměry
|153 × 72 × 8,3 mm, 168 g
|Displej
|OLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh