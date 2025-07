Google Mapy se dostaly do hodinek Garmin

Fotografie: Garmin

Garmin oznámil, že nově přináší podporu Google Map do svých chytrých hodinek prostřednictvím aplikace v Connect IQ Store. Majitelé vybraných modelů (viz výčet níže) tak získávají jednoduchou a přehlednou navigaci přímo na zápěstí. Po zadání cíle do Google Map v telefonu s operačním systémem Android začnou hodinky automaticky zobrazovat upozornění na odbočení, a to při chůzi, běhu i jízdě na kole.

Navigace funguje diskrétně, pomocí jemných vibrací při každém dalším pokynu. Také lze kdykoliv nahlédnout i na přehled následujících tří pokynů. Aplikace zároveň neomezuje běžné sportovní funkce – je možné nadále sledovat srdeční tep, tempo nebo vzdálenost a po skončení aktivity synchronizovat data do dalších aplikací.

Aplikace Google Mapy je ke stažení zdarma v Connect IQ Store pro uživatele telefonů s Androidem.

Kompatibilní hodinky: