Chtěli byste být hvězdou meme? Půjde to snadno s Google Fotkami

S internetovými memy jste se zřejmě už někdy setkali. Jedná se o virálně se šířící vizuální obsah, který má vtipně vyjadřovat náladu, emoce, postoje či společenskou satiru. Možná vás někdy napadlo, jaké by to bylo, kdybyste součástí nějakého oblíbeného meme byli přímo vy. První uživatelé to již mohou snadno využít, a to skrze aplikaci Google Fotky (viz google.com).
Funkce se nachází v nabídce Vytvořit a nazývá se „Me Meme“ a pomocí generativní umělé inteligence namíchá vaši fotografii s vámi vybranou šablonou oblíbeného meme. Přímo v aplikaci Google Fotky jsou předpřipravené některé šablony, ale nahrávat můžete samozřejmě i vlastní.
Kaňkou na kráse je fakt, že funkci Google prozatím zpřístupnil pouze v USA, kde zřejmě hodlá provádět veřejný test. Nebylo specifikována zda a případně kdy se funkce dostane i k dalším uživatelům.
