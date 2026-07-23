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Pořádná kontroverze? Nové skládačky od Samsungu neumožňují spustit benchmarky

Marek Vacovský
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Pořádná kontroverze? Nové skládačky od Samsungu neumožňují spustit benchmarky
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinky Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8 podle zpráv ze zahraničí odmítají instalovat i spouštět populární benchmarkové nástroje
  • Zařízení zamezují instalaci nejen z obchodu Google Play, ale blokují i přímé načtení aplikací z instalačních souborů
  • Důvodem je nejspíše testovací verze firmwaru a Samsung by měl problém neprodleně napravit

Skládací smartphony od Samsungu patří tradičně k nejočekávanějším mobilním novinkám roku – krátce po představení jejich nejnovější generace – modelů Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8 – se však objevila nečekaná komplikace. První zahraniční novináři, kteří již mají zařízení k dispozici na podrobnější testy, totiž zjistili, že na nich nelze spustit žádné populární aplikace určené k měření výkonu (tzv. benchmarky).


Testovací kousky přitom dávají například podle Marquese Brownleeho, jak můžete vidět výše, poměrně jasně najevo, že s měřením síly hardwaru počítat nemají. Zařízení totiž odmítají aplikace stáhnout z oficiálního obchodu Google Play, dokonce neumožňují ani jejich manuální instalaci pomocí souborů APK, což naznačuje, že systém novinek přímo obsahuje list zakázaných aplikací.

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Jak přitom víte z našich testů, měření výkonu přitom představuje standardní součást hodnocení každého nového smartphonu. Ačkoliv číselné výsledky ze specializovaných aplikací nemusí vždy plně vypovídat o reálném uživatelském zážitku, slouží jako užitečný srovnávací ukazatel mezi jednotlivými modely na trhu.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
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Ačkoliv by podobné omezení mohlo vyvolat spekulace o pokusu skrýt reálný výkon zařízení, skutečný důvod je nicméně velmi pravděpodobně podstatně přímočařejší. Testovací kousky dostupné pro média totiž v současnosti ještě nejspíše běží na testovací verzi firmwaru, nikoliv na finálním softwaru určeném pro běžný prodej. A je nasnadě, proč výrobci během vývoje běžně blokují benchmarky na prototypech – aby zabránili předčasnému úniku výsledků do veřejných databází ještě před oficiálním odhalením, což se jim tedy většinou stejně nedaří. Blokace v aktuálních novinářských kusech je tak s největší pravděpodobností pouhým pozůstatkem z fáze vývoje.

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Android Authority (viz androidauthority.com) mezitím navíc potvrdil, že Samsung již měl začít distribuovat aktualizaci, která možnost instalace benchmarků plně zpřístupní.

Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
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Diskuze ke článku
Mara Studna
Mara Studna
To bude během pár dní v pořádku
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
To je tím formátem, nic problémového.
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