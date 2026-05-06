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Zadní displej u Xiaomi 18 Pro povyroste. Bude větší než na starších iPhonech

Michal Pavlíček
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Zadní displej u Xiaomi 18 Pro povyroste. Bude větší než na starších iPhonech
Fotografie: Xiaomi
  • Zadní displej u modelu 18 Pro by měl mít 4palcovou úhlopříčku
  • Displej možná nabídne ochranu soukromí po vzoru Samsungu

V loňském roce došlo k představení modelů Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max, které kromě špičkové výbavy zaujaly především zadními displeji. Ty se rozprostírají kolem hlavních fotoaparátů a disponují úhlopříčkou 2,7 palce, respektive 2,9 palce. Spekulace pocházející z čínské sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) však naznačují, že nástupce v podobě Xiaomi 18 Pro nabídne zadní displej s výrazně větší úhlopříčkou.

Xiaomi 17 Pro MaxXiaomi 17 Pro MaxXiaomi 17 ProXiaomi 17 ProXiaomi 17 ProXiaomi 17 Pro
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17 Pro
Na celou obrazovku
Xiaomi 17 Pro

Ta by měla povyskočit z 2,7 palců na rovné 4 palce. Půjde tak už zřejmě o velmi schopný zadní displej. Však první dotykové telefony měly úhlopříčku menší, například iPhony 4(S) si vystačily se 3,5 palci. Nemá se však jednat jen o větší úhlopříčku. Zadní displej nabídne očekávaně vyšší rozlišení a dojít má i na zásadně lepší jas. Dále se hovoří o tom, že by zadní displej mohl mít vyšší míru zabezpečení po vzoru Samsungu Galaxy S26 Ultra, což znamená, že by například pod úhlem nebylo vidět, co si vy na zadním displeji prohlížíte. Zde je však potřeba brát informace s rezervou, je totiž možné, že zabezpečení se dočká spíše hlavní čelní displej.

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V tuto chvíli zbývá ještě poměrně dost času do představení řady Xiaomi 18 Pro. Předpokládá se zářijová premiéra, přičemž by modely měly nabídnout i připravovaný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6. Stejně tak je čas na to řešit, zda se s novinkami setkáme i v Evropě, potažmo České republice. Současná modelová řada Xiaomi 17 Pro se totiž u nás bohužel nenabízí.

weibo.cn
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Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
No vzhledem k tomu že se mění u Xiaomi strategie je větší šance že Pro verze bude u nás.
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David Rajtr
David Rajtr
To zase bude jak pro kolotočáře. Pročka jsou jak telefony z Vietnamské tržnice. To samé jak teď ty akce na 17T. Nedávno tady byl PR článek "Jeden telefon, osm dárků a slev.". Fakt jak na tržnici kde vám k produktu nahážou hromadu ptákovin, jen aby jste to koupili.
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