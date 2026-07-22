Samsung vyzve Metu chytrými brýlemi s AI. V Česku se jich zpočátku nedočkáme

Samsung oficiálně odhalil podrobnosti o svých chystaných chytrých brýlích, kterými hodlá přímo konkurovat dosavadnímu lídrovi trhu, společnosti Meta a jejím populárním brýlím Ray-Ban Meta. Novinka vzniká v úzké spolupráci se společností Google a výrobcem čipů Qualcomm, přičemž na samotném designu obrouček se podílejí známé značky jako Gentle Monster a Warby Parker. Výrobce vsadil na elegantní vzhled, velmi nízkou hmotnost a vysoký komfort při celodenním nošení.
Zařízení spoléhá na procesor Snapdragon AR1 od Qualcommu a funguje v propojení se smartphonem. Mezi hlavní vlastnosti patří integrovaný fotoaparát, který dokáže zaznamenat to, co právě vidíte, ať už jde o fotografie či video. Vestavěná umělá inteligence Gemini dokáže analyzovat obraz kolem vás, například přečíst text z prezentace či tabule a automaticky z něj vytvořit strukturované poznámky. Integrované reproduktory pak slouží k přehrávání zvuku či sumarizaci dlouhých příchozích zpráv, zatímco hlasové povely a gesta propojená například s hodinkami Galaxy Watch či prstenem Galaxy Ring umožní pohodlné ovládání bez nutnosti vytahovat telefon z vaší kapsy.
Jedním z hlavních trumfů novinky oproti konkurenci má být výrazně delší výdrž na jedno nabití. Samsung uvádí až devět hodin aktivního používání zahrnujícího práci s AI, přehrávání hudby i nahrávání videa, přičemž přenosné nabíjecí pouzdro poskytne energii na sedm dalších plných nabití. Přestože společnost zatím nezveřejnila přesnou cenovku, potvrdila, že brýle budou cílit na prémiový segment trhu a nabídnou pokročilejší zpracování i širší ekosystémové funkce.
Uvedení na trh je plánováno na podzim letošního roku, nicméně zájemci v České republice si budou muset počkat. Minimálně v počáteční fázi prodeje totiž u nás v ČR nebudou chytré brýle Samsungu dostupné. Samsung se tak bude soustředit zřejmě na větší trhy, jako tomu byli v případě dvojité skládačky Galaxy TriFold.