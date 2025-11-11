Poprvé můžeme vidět Honor 500. Výrazně přepracuje zadní stranu

Honor svou řadu 400 dostal například na český trh na konci první poloviny letošního roku, avšak nástupnická řada 500 již pomalu klepe na dveře. Model Honor 500 byl spatřen na sociální síti Weibo (viz weibo.com), konkrétně v rukách mladé čínské olympioničky Chen Yuxiho.
Na první pohled je zřejmé, že Honor přistoupí ke změně vzhledu, především pak zadní strany. Zde se promění uspořádání fotoaparátů na horizontální a nelze se ubránit dojmu, že inspirací mohl být letošní iPhone Air. Po jeho vzoru začíná přibývat telefonů, kteří volá právě horizontální uspořádání objektivů, byť samotný produkt Applu má jen jeden zadní fotoaparát. Honor 500 má na zádech dva objektivy, přičemž ten hlavní by měl mít 200megapixelové rozlišení.
Na zádech je patrný také dvojí design povrchu, kdy Honor střídá matná záda se zřejmě lesklým povrchem v místě, kde je foto modul. Dále lze z fotografie vyčíst, že boky mobilu budou kovové, což prozrazují anténní předěly.
V případě výbavy se spekuluje o nasazení procesoru Snapdragon 8s Gen 4 a až 16GB operační paměť. Lákadlem by však měla být baterie s kapacitou silně nadprůměrných 8 000 mAh. V tuto chvíli nebylo stanoveno datum oficiálního představení, ale lze předpokládat, v případě čínského trhu se tak stane již velmi brzy.