200Mpx fotoaparát, odolnost IP68/IP69, donedávna vlajkový čipset či podpora 3D rozpoznávání obličeje – to jsou jen některé z předností nového Honoru 400 Pro, který je po vlajkovém modelu Magic7 Pro nejlepším smartphonem klasické konstrukce v nabídce této čínské značky. Dokázala nás novinka zaujmout?

Nejlépe vybaveným telefonem nové řady 400 od Honoru je i tentokrát model s označením „Pro“, který je mezigeneračně dokonce o tisíc korun levnější. Přesto nabídne vylepšení v oblasti displeje, odolnosti, výkonu a také fotoaparátu.

Technické parametry Honor 400 Pro 512+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,8 × 76,1 × 8,1 mm , 205 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP69 Displej AMOLED, 6,7" (2 800 × 1 280 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , CPU: 1×3 GHz + 5×2,95 GHz + 2×2 GHz , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost květen 2025, 18 990 Kč

Obsah balení: moderně a úsporně

Bílá krabička dává najevo již rozměry, že je patřičně ekologická (rozuměj bez adaptéru), i po otevření lze pochválit, že v balení nenajdeme žádné plastové obalové materiály. Výrobce také nasadil moderní USB-C/USB-C kabel.

Líbilo se nám moderní kabel USB-C/USB-C

Konstrukční zpracování: povedená imitace kovu

Honor 400 Pro působí oproti předchůdci, Honoru 200 Pro, o dost konzervativněji, což lze přičíst především upravenému designu fotomodulu. Ten nyní vypadá mnohem dospěleji, ale zároveň ne nudně, a mně osobně se tento tvar docela líbí, i když je pochopitelně nutné počítat s tím, že na rovném povrchu se kvůli fotomodulu telefon má tendenci kolíbat. Záda jsou každopádně skleněná a mají velmi praktickou povrchovou úpravu, na které neulpívají otisky prstů.

Co bychom naopak mohli novince vytknout s ohledem na cenu, to jsou rámečky, které jsou pouze plastové. Na druhou stranu se jedná o velmi povedenou imitaci hliníku, tudíž to nemusí být nutně úplně špatně. Imitace je skutečně na špičkové úrovni a že nejde o kov prozradí snad jen absence anténních předělů. Chvalitebné je rovněž umístění tlačítek na pravém boku, která lze snadno nahmatat, nechybí ani solidní haptická odezva.

Horní stranu pak obsadil kromě mikrofonu a mřížky reproduktoru také infraport, který se může hodit například pro ovládání televizorů, klimatizace apod. Spodní stranu zase vyplňuje USB-C, mřížka reproduktoru a také slot pro dvojici nanoSIM. Novince dodává na pocitu prémiovosti také hmotnost 205 gramů, která je pěkně rozložená a v kombinaci se zmiňovanou imitací kovových rámečků vytváří dojem drahého zařízení, přesto by pochopitelně nasazení skutečných hliníkových rámečků bylo příhodnější. Na závěr stojí za zmínku špičková ochrana IP68 a IP69, jedná se tedy o výrazný skok oproti loňskému modelu s IP65.

Líbilo se nám povedený design

praktická úprava skleněných zad

IP68 a IP69

Nelíbilo se nám nemá kovové rámečky

Displej: vyšší jas a spolehlivá čtečka

Výrobce nasadil velmi povedený 6,7" OLED panel s maximálním jasem až 5 000 nitů a jemností 460 PPI. Jedná se navíc o mírně zaoblenou obrazovku, která je tak vhodná pro používání gest. Škoda jen, že Honor nasadil levnější ochrannou fólií s ostrými hranami, kterou tak zřejmě velmi brzy sundáte, stejně jako já. Vzhledem k ceně by potěšila například také podpora Dolby Vision, ovšem v tomto ohledu Honoru nelze nic moc vytýkat, neboť ji nenajdeme ani u zařízení Samsung. Naopak HDR10+ novinka zvládá bez problémů.

Kde Honor 400 Pro exceluje, to jsou různé možnosti nastavení, respektive funkce, jež mají za úkol šetřit zrak. Kromě režimu eBook se jedná například o automatickou úpravu barev obrazovky s přirozeným rytmem lidského těla, simulaci krátkozrakého rozostření obrazu, aby bylo zmírněno namáhání očí refrakčním stresem, případně eliminaci modrého světla. Jedinci citlivější na blikání ocení také 3 840Hz PWM stmívací frekvenci či funkci, jež má zabránit kinetóze, což oceníte například při jízdě v autobuse. Na rozdíl od nedávno testovaného Honoru 400 Lite se zde nedočkáme ani žádného softwarového omezení Always-On, který umí svítit skutečně neustále.

Zmínku si zaslouží rovněž čtečka otisků prstů, která je relativně nízko, ale je pohotová a přesná. Opět však musím dát za vzor konkurenci, v tomto případě Poco F7 Pro, které nejenže stojí méně, ale také má kovové rámečky a především ultrazvukovou technologii. Díky ní je ještě svižnější, respektive spolehlivější, a poradí si například i s vlhkými či promrzlými prsty. Navíc nevyžaduje podsvícení, které může být v noci rušivé.

Líbilo se nám kvalitní OLED s funkcemi zaměřenými na zrak

až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá čtečka otisků prstů

vysoký maximální jas

Nelíbilo se nám čtečka pouze optického typu

Zvuk: za jedna s hvězdou

Honor 400 Pro je vybaven dvojicí velmi hlasitých reproduktorů se slušným basovým nádechem, které bez obtíží nahradí i menší přenosný reproduktor.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: příkladný

Srdcem novinky je loňský vlajkový čipset Snapdragon 8 Gen 3, který má i na dnešní poměry (a bude mít i za několik let) stále více než dostatek výkonu. Pro výrobce je tato volba pochopitelně výhodná v tom, že není tak drahý jako aktuální Snapdragon 8 Elite, přesto se stále jedná o vlajkovou řadu. Rozhodně nebudete strádat, což potvrzují i doložené screenshoty různých benchmarků, problém jsem neevidoval ani v oblasti zahřívání. Štědré je rovněž 512GB úložiště a 12 GB RAM.

Líbilo se nám stále špičkový výkon

Výdrž baterie: specifický evropský trh

Novinka disponuje křemíkovou baterií s kapacitou 5 300 mAh, evidentně však není křemík jako křemík, neboť na některých trzích nabídne stejný telefon 6 000 mAh. Je škoda, že u Honoru dochází k odlišování parametrů dle trhů, neboť třeba konkurenční Vivo to na českém trhu nepraktikuje. Použitá baterie je stále navzdory tomu stále solidní a bez problémů zprostředkuje 1,5 až 2 dny výdrže, jak je v tomto segmentu standardem. K dispozici je rovněž 100W drátové a 50W bezdrátové nabíjení, kdy se mi podařilo (kabelem a s pomocí 125W adaptéru) nabít během půl hodiny cca 70 %.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: spokojen bude každý

Honor 400 Pro nabídne Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 i veškeré navigační služby jako GPS, Glonass, BDS, Galileo a QZSS. Navíc si poradí také s eSIM a samozřejmě umí i bezkontaktní platby skrze NFC. Bonusem je již zmíněný infraport.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita včetně eSIM

Fotoaparát: teleobjektiv a 200Mpx snímač

Novinka se profiluje také jako kvalitní fotomobil, především skrze 200Mpx senzor. Rozlišení zřejmě již nikoho nešokuje, avšak je pravda, že se stále rozhodně nejedná o běžnou hodnotu. Také velikost senzoru 1/1,4" je slušná a kromě toho nabízí světelnost f/1.9, fázové ostření či optickou stabilizaci obrazu. Tu najdeme rovněž u 50Mpx teleobjektivu s trojnásobným optickým zoomem. I v tomto případě se o zaostření stará PDAF a velikost použitého snímače činí 1/2". Clona f/2.4 je pak pouze průměrná, stejně jako 12Mpx rozlišení ultraširokoúhlého objektivu, který má navíc menší rozsah 112 stupňů. Podporuje však automatické ostření, tudíž může fungovat také jako makro.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Selfie senzor hloubky Rozlišení 200 Mpx 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 2 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/2.4 f/2.2 f/2.0 f/2.4 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru ? mm ? mm 112 stupňů ? mm ? mm Velikost senzoru 1/1,4" 1/2" ?" ?" ?" Označení senzoru ? Sony IMX856 ? ? ? Velikost pixelu ? µm 0,8 µm ? µm ? µm ? µm Typ ostření PDAF, PDAF AF pevné pevné Stabilizace optická optická bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace

Snímky vypadají na první i na druhý pohled velmi dobře, ať už budete fotit klasické fotografie nebo vyloženě portréty, kde si novinka poradila i s náročnějšími podmínkami. Sice dochází k mírnému slévání detailů (což je v případě portrétů patrné u vousů), ale celkově telefon umí hezkou „pleťovku“, zvládá správně zaostřit a celkový výsledek dokáže udělat dojem.

Snímky obecně nabídnou dostatek detailů i barevné podání, které je víceméně shodné napříč snímači, vypadá poměrně realisticky, ale nikoliv mdle. V možnostech fotoaplikace najdeme také populární režim Pódium pro zachycení osob za zhoršených světelných podmínek, stejně jako volby Pro či Noc. Video novinka zvládne v kvalitě 4K s 60 FPS na hlavní snímač i teleobjektiv, s 30 FPS pak také na 50Mpx selfie kamerku a ultraširokoúhlý objektiv. Výtek nemám ani ke snímkům z čelní kamerky či zmíněnému videu, kde potěší solidní stabilizace.

Honor 400 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám pěkné portréty

kvalitní fotovýbava

Nelíbilo se nám občas menší slévání detailů

Software: Magic AI

Honor 400 Pro dorazil s Androidem 15 a nadstavbou MagicOS 9.0 doplněnou o Honor AI, výrobce navíc garantuje 6letou podporu, což znamená 6 velkých aktualizací OS a 6 let bezpečnostních záplat. V druhé polovině května se v telefonu nacházely aktuální květnové bezpečnostní záplaty, chod systému byl po celou dobu testování pěkně svižný a samozřejmě nescházela ani celá řada funkcí umělé inteligence. Nejlépe si vede novinka v oblasti úprav fotografií, kdy si lze pomocí generativní AI nechat dotvořit fotografii, smazat předměty, ale také si při focení na vyšší úroveň zoomu vypomoci právě skrze AI. V oblasti přepisu hlasových poznámek však například schází český jazyk, tudíž je ještě co vylepšovat, některé funkce také působí dojmem, že jim byl přiřazen termín „AI“ jen proto, aby se výrobce mohl chlubit více vychytávkami napojenými na umělou inteligenci. Zamrzí rovněž balast typu Temu, TikTok, Booking.com a další, ačkoliv je možné aplikace rychle smazat.

Líbilo se nám svižný chod systému

nadprůměrně dlouhá softwarová podpora

Nelíbilo se nám zbytečný balast

Zhodnocení

Honor 400 Pro je takřka ve všech ohledech povedeným telefonem, který by si ale mohl vzhledem k ceně odpustit některé přešlapy, jako je například systém plný nevyžádaných aplikací typu Temu, křemíková baterie s menší kapacitou či jen hliníkové rámečky. Novinka má navíc navzdory mezigeneračnímu mírnému zlevnění stále poměrně ambiciózní cenu, která by pro ni mohla být v záplavě dravé konkurence docela nebezpečná. Vyzdvihnout lze špičkovou ochranu, kvalitní fotovýbavu, parádní výkon i displej či 6letou softwarovou podporu.

Konkurence V dané cenové relaci není problém sáhnout po vyloženě vlajkovém modelu, jako je například Xiaomi 15. To nabídne kromě vyššího (i když poměrně zbytečného) výkonu také praktický teleobjektiv s funkcí makra, ještě o něco lepší obrazovku s technologií LTPO a ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Honor může nabídnout o fous vyšší ochranu IP69 a logicky také větší displej, Xiaomi 15 však zase boduje takřka stejně velkou baterií jako Honor, ve výsledku by tak mělo nabídnout delší výdrž na nabití. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 15 Rozměry 152,3 × 71,2 × 8,1 mm , 189 g Displej AMOLED, 6,36" (2 670 × 1 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Elite , 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB / 256 GB , ne Akumulátor 5 240 mAh Pixel 9 představuje povedenou volbu pro všechny, kteří chtějí dlouhou softwarovou podporu, líbivý, ale poměrně konzervativní vzhled, a také slušnou výdrž na nabití. V oblasti výkonu Pixel 9 zřejmě překoná Honor, který má také výrazně rychlejší nabíjení a neschází mu ani teleobjektiv. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 9 Rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm , 198 g Displej OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G4 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 128 GB / 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz