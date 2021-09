Polovina Američanů získává zprávy ze sociálních sítí, jejich počet však klesá

Fotografie: Firmbee, unsplash.com

Když se objeví nějaké negativní informace o sociálních sítích, obvykle je těžké zasadit si daný problém do patřičného kontextu. Skutečně mají dezinformace na Facebooku nebo Twitteru šanci něco ovlivnit, nebo je to jen bezvýznamné plácání někde na internetu? Výzkum společnosti Pew Research se zaměřil na to, jakým způsobem dospělí Američané získávají zprávy ze sociálních médií.

Pokud sečteme kategorie „často“ a „někdy“, pak polovina obyvatel USA bere sociální sítě jako zdroj informací. Na druhé straně je tu čtvrtina až pětina lidí, která to nedělá a další desetina, která nesleduje digitální zprávy. Zajímavé je, že při porovnání let 2021 a 2020 došlo k mírnému poklesu. Může se jednat jak o statistickou odchylku, tak fakt, že jsou lidé zdejším toxickým prostředím unaveni. To je také důvod, proč se Twitter nebo YouTube snaží všemožně s negativními jevy bojovat. Jak ale ukazují zkušenosti z Facebooku, lidská vynalézavost bude vždy o krok napřed.

Další graf ukazuje, jaké sociální sítě slouží jako zdroj zpráv. Zcela nepřekvapivě zvítězil Twitter, který je následován Facebookem a Redditem. Pro třetinu Američanů je hodnotným zdrojem zpráv YouTube nebo Instagram a desetina jich dokonce přijímá zprávy pomocí Twitche.

Další grafy se podrobně věnují demografické skladbě uživatelů jednotlivých sítí. Lze z něj například vyčíst to, že ženy preferují spíše Facebook a Instagram, zatímco muži dávají přednost Twitteru a Redditu.