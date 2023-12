Japonsko zřejmě bude trvat na možnosti instalovat aplikace pro iOS nejen z AppStore

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Po vzoru EU se i Japonsko podle Nikkei Asia rozhodne způsobit menší zemětřesení ve světě iOS. Konkrétně mají podle všeho v budoucnu japonské regulační úřady vyžadovat, aby bylo možné pro iOS instalovat aplikace i z jiných zdrojů, nejenom z AppStore. Kromě toho mají být uživatelům aplikací umožněny rovněž alternativní způsoby provádění plateb, tedy nikoliv pouze ty, které jdou přímo přes Apple, jenž si z nich část „ukousne“ ve formě poplatku.

Akt o digitálních trzích v japonském podání

Nikkei Asia uvádí, že by se měly zmíněné legislativní návrhy dostat do parlamentu v příštím roce a zaměřit se konkrétně na čtyři oblasti: obchody s aplikacemi a přidružené platby, vyhledávání na internetu, internetové vyhledávače a operační systémy. Pokud dojde ke schválení, pak JFTC (Japan Fair Trade Commission), tedy úřad pro zajištění férovosti a konkurence na trhu, bude moci pokutovat subjekty, jež nebudou nová pravidla dodržovat, přičemž by mělo být z chystané legislativy více poodhaleno již v příštím roce.

Jak uvádí 9to5mac.com, v roce 2020 již japonská vláda vyšetřovala společnosti Amazon, Apple, Google a Facebook kvůli obavám z porušení antimonopolních pravidel a v témže roce vyjádřili i japonští vývojáři nespokojenost s pravidly AppStore.

Výše zmíněný zákon, který je velmi podobný tzv. Aktu o digitálních trzích, viz europa.eu, by pak logicky umožnil japonským vývojářům distribuovat jejich aplikace i mimo AppStore, a navýšit tak jejich zisky. Pro Apple by se na druhou stranu jednalo o výrazný zásah do této oblasti obchodních aktivit. Dodejme, že postoj Applu k těmto nařízením je pak z pochopitelných důvodů negativní, namítá, že v případě poskytování aplikací skrze třetí strany (jiné poskytovatele) nemůže garantovat patřičnou kvalitu a bezpečnost.