Android 15 získává i Xperia 5 V. Možná je to od Sony poslední velká aktualizace

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Takřka přesně po roce získává kompaktní Xperia 5 V další verzi operačního systému Android. Informuje o tom přímo Sony na svých stránkách s technickou podporou. Jedná se o nejnovější Android 15. Dle informací prvních uživatelů na Redditu má aktualizační balíček velikost 1 GB a kódové označení firmwaru 67.2.A.2.41.

Kromě nové verze Androidu a novějších bezpečnostních záplat se uživatelé mohou těšit na několik nových funkcí. Mezi nimi stojí za zmínku například „soukromý prostor“, který umožňuje vybrané aplikace skrýt a zaheslovat. Do funkce Side sense byla také přidána nabídka pro rychlou kontrolu nejčastěji měněného nastavení.

Na druhou stranu by aktualizace mohla být poslední velkou aktualizací pro model Xperia 5 V. Při jeho představení výrobce slíbil pouze dvě velké aktualizace operačního systému, a ty již proběhly. Vzhledem k tomu, že se během životního cyklu tohoto modelu změnily plány ohledně jeho nástupce, který nakonec nedorazil, spekulovalo se o možném prodloužení podpory modelu Xperia 5 V. To by mohlo znamenat například rok navíc hlavní podpory. Tyto informace však prozatím nejsou potvrzeny.