mobilenet.cz na sociálních sítích

Podzimní slevy u Vodafonu. U neomezených tarifů můžete ušetřit až 40 %

Michal Pavlíček
Podzimní slevy u Vodafonu. U neomezených tarifů můžete ušetřit až 40 %
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • 40% sleva se vztahuje na tarif Super+, který nově vyjde jen na 599 Kč
  • Zlevnil však třeba i základní tarif Red Basic Lite
  • Slevy jsou platné po celý říjen

Vodafone si na začátek podzimu připravil akci na řadu svých oblíbených tarifů. V podstatě všechny tarify řady Red, Basic a Super můžete nově získat s poměrně zajímavou slevou. Prostým okem nevýhodněji vychází nejvyšší tarif Super+, který je po 40% slevě již jen za 599 Kč měsíčně. Za to získáte neomezené volání a SMS do všech sítí a také neomezené stahování dat, byť pomalejší rychlostí 20 Mb/s.

Vodafone

37 % lze ušetřit u tarifu Super, který je vlastně identický jako Super, avšak má nižší rychlost stahování, pouze 10 Mb/s. Po slevě vyjde na 549 Kč měsíčně a ve výsledku už je tak rozhodně lepší sáhnout po tarifu Super+. Ve slevě 34 % je tarif Basic+, i ten je neomezený, avšak rychlost už dosahuje pouhých 4 Mb/s. Cena po slevě je 499 Kč a opět se tak vkrádá otázka, zda si nepřiplatit za použitelnější rychlost.

Tarif Red Basic Lite Red Basic+ Basic+ Super Super+
Akční cena 429 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 599 Kč
Běžná cena 567 Kč 697 Kč 747 Kč 870 Kč 997 Kč
Výše slevy 25 % 29 % 34 % 37 % 40 %
Volání neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Data 3 GB 10 GB neomezeně neomezeně neomezeně
Rychlost dat neomezeně (5G) neomezeně (5G) 4 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s

V říjnové slevové akci najdete ještě další dva tarify. Jde například o Red Basic+. Poněkud matoucí název, zejména, když zjistíte, že neomezené je pouze volání a data. Dat můžete stáhnout jen 10 GB, byť neomezenou rychlostí. Po slevě vás Red Basic+ vyjde na 499 Kč, tedy stejně jako výše uvedený Basic+. Nakonec je tu tarif Red Basic Lite, který po slevě za 429 Kč nabízí neomezené volání, SMS a 3 GB dat. Není těžké říci, že oba tarify řady Red se aktuálně příliš nevyplatí.

Vodafone od základu přepracoval svou aplikaci. Teď je to Můj Vodafone+
Přečtěte si také

Vodafone od základu přepracoval svou aplikaci. Teď je to Můj Vodafone+

Slevy na všech pět tarifů jsou platné až do 31. října 2025 a jsou platné napořád. Využít je mohou noví i stávající zákazníci. U těch stávajících je však podmínkou, že tarif, na který budete chtít přecházet, nesmí být levnější než tarif, který máte doposud.

tisková zpráva
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze