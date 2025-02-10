Podzimní slevy u Vodafonu. U neomezených tarifů můžete ušetřit až 40 %

Vodafone si na začátek podzimu připravil akci na řadu svých oblíbených tarifů. V podstatě všechny tarify řady Red, Basic a Super můžete nově získat s poměrně zajímavou slevou. Prostým okem nevýhodněji vychází nejvyšší tarif Super+, který je po 40% slevě již jen za 599 Kč měsíčně. Za to získáte neomezené volání a SMS do všech sítí a také neomezené stahování dat, byť pomalejší rychlostí 20 Mb/s.
37 % lze ušetřit u tarifu Super, který je vlastně identický jako Super, avšak má nižší rychlost stahování, pouze 10 Mb/s. Po slevě vyjde na 549 Kč měsíčně a ve výsledku už je tak rozhodně lepší sáhnout po tarifu Super+. Ve slevě 34 % je tarif Basic+, i ten je neomezený, avšak rychlost už dosahuje pouhých 4 Mb/s. Cena po slevě je 499 Kč a opět se tak vkrádá otázka, zda si nepřiplatit za použitelnější rychlost.
|Tarif
|Red Basic Lite
|Red Basic+
|Basic+
|Super
|Super+
|Akční cena
|429 Kč
|499 Kč
|499 Kč
|549 Kč
|599 Kč
|Běžná cena
|567 Kč
|697 Kč
|747 Kč
|870 Kč
|997 Kč
|Výše slevy
|25 %
|29 %
|34 %
|37 %
|40 %
|Volání
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|SMS
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|Data
|3 GB
|10 GB
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|Rychlost dat
|neomezeně (5G)
|neomezeně (5G)
|4 Mb/s
|10 Mb/s
|20 Mb/s
V říjnové slevové akci najdete ještě další dva tarify. Jde například o Red Basic+. Poněkud matoucí název, zejména, když zjistíte, že neomezené je pouze volání a data. Dat můžete stáhnout jen 10 GB, byť neomezenou rychlostí. Po slevě vás Red Basic+ vyjde na 499 Kč, tedy stejně jako výše uvedený Basic+. Nakonec je tu tarif Red Basic Lite, který po slevě za 429 Kč nabízí neomezené volání, SMS a 3 GB dat. Není těžké říci, že oba tarify řady Red se aktuálně příliš nevyplatí.
Slevy na všech pět tarifů jsou platné až do 31. října 2025 a jsou platné napořád. Využít je mohou noví i stávající zákazníci. U těch stávajících je však podmínkou, že tarif, na který budete chtít přecházet, nesmí být levnější než tarif, který máte doposud.