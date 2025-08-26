Podvodných hovorů proklouzne jen hrstka: nebýt této ochrany, telefon hodíte do koše

Možná se vám zdá, že v poslední době slyšíte jen a pouze o podvodných hovorech a případech, kdy útočníci „vytáhli“ z bezbranných uživatelů veškeré finanční prostředky. Pravdou ovšem je, že stejně jako se zdokonalují útoky, zdokonalují se i operátoři. Dle poslední monitorovací zprávy ČTÚ tuzemští operátoři v roce 2024 zablokovali průměrně 1 milion podvodných hovorů měsíčně.
V mobilní síti operátoři zavedli samoregulační technické opatření pro ověřování legitimity volání mezi sítěmi v reálném čase a měsíčně blokují řádově miliony pokusů o podvodné volání. Reálně to funguje tak, že operátor ověří telefonní číslo ještě před samotným spojením, což znamená, že vám telefon v konečném důsledku již nezazvoní, spojení je totiž přerušeno. Například v únoru 2025 bylo v rámci samoregulace zablokováno přes téměř 10 milionů pokusů o volání. Asi si dokážete představit, co by se stalo, pokud by tato regulace na pozadí nefungovala – telefony by pod palbou útočníků zvonily prakticky nonstop.
Problémem jsou SMS zprávy
Operátoři v rámci svých samoregulačních opatření zablokují zhruba 1,3 milionu SMS měsíčně, většinou na základě provozních anomálií, nikoliv zkoumání obsahu zpráv, které jim zákon neumožňuje bez souhlasu uživatelů. To znamená, že podvodných SMS zpráv „proklouzne“ více, protože operátor nemůže sledovat soukromý obsah konverzací, tedy alespoň prozatím.
Kam hlásit pokus o podvod?
Stále platí, že pokud vám dorazí podvodná SMS zpráva, měli byste ji obratem přeposlat na telefonní číslo 7726. Toto telefonní číslo je společné pro všechny tuzemské operátory, přeposlání SMS zprávy je pochopitelně zdarma. Operátor SMS zprávu prověří, stejně tak i odesílatele, a v případě potvrzení podezření číslo zablokuje. Na stejné číslo můžete hlásit i podvodné hovory, stejně jako jsem to udělal já, když jsem se stal terčem vishingu.