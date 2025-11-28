Podívejte se na vánoční reklamu Applu, která zahřeje u srdce

Reklamy Applu patří k tomu nejlepšímu, na co můžete v této oblasti narazit. A potvrzuje to i poslední kousek, kterým je dvouapůlminutový spot nazvaný A Critter Carol, tedy Vánoční příběh o zvířátkách. Ta v lese najdou ztracený iPhone 17 Pro, který využijí k tomu, že na něj nazpívají krátkou písničku o tom, co znamená přátelství.
Chytře při tom využijí pokročilé funkce, které tento telefon nabízí v oblasti natáčení videa. V podstatě každý záběr na telefon nenápadně ukazuje nějakou jeho část výbavy, a to včetně závěru, kdy majitel dohledá svůj přístroj pomocí hodinek.
A součástí reklamy je i to, že nejen zvířátka, ale i tvůrci spotu natáčeli ručně vyráběné loutky na iPhone 17 Pro.
Technické parametry Apple iPhone 17 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19 Pro, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|3 988 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,