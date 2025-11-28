mobilenet.cz na sociálních sítích

Ondřej Pohl
Podívejte se na vánoční reklamu Applu, která zahřeje u srdce
Fotografie: Apple
  • Apple je známý svými kvalitními reklamními spoty
  • Poslední z nich je plný roztomilých zvířátek

Reklamy Applu patří k tomu nejlepšímu, na co můžete v této oblasti narazit. A potvrzuje to i poslední kousek, kterým je dvouapůlminutový spot nazvaný A Critter Carol, tedy Vánoční příběh o zvířátkách. Ta v lese najdou ztracený iPhone 17 Pro, který využijí k tomu, že na něj nazpívají krátkou písničku o tom, co znamená přátelství.

Chytře při tom využijí pokročilé funkce, které tento telefon nabízí v oblasti natáčení videa. V podstatě každý záběr na telefon nenápadně ukazuje nějakou jeho část výbavy, a to včetně závěru, kdy majitel dohledá svůj přístroj pomocí hodinek.

A součástí reklamy je i to, že nejen zvířátka, ale i tvůrci spotu natáčeli ručně vyráběné loutky na iPhone 17 Pro.

Technické parametry Apple iPhone 17 Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetApple A19 Pro, , GPU: ano
Paměťvnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémiOS 26
Akumulátor3 988 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025,
