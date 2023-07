Podívejte se, jak Samsung testuje odolnost novinek Galaxy Z Fold5 a Flip5

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Včera odpoledne Samsung představil hned dva nové telefony, Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Druhý jmenovaný pro vás již dokonce testujeme. Výrobce také zveřejnil video, kterým uživatelům přibližuje proces testování odolnosti nových telefonů. Nadále totiž platí, že někdo ohebné konstrukci a samotným displejům zcela nevěří.

V prvé řadě se důkladně testuje odolnost samotného kloubu cyklem 200 tisíc otevření/zavření. Toho dosáhnete při běžném používání až za několik let. Oba modely tento test samozřejmě přestály bez úhony. Následuje test odolnosti vůči pádu, kde by měl úřadovat nový design zvaný Flex Hinge, který má rozptýlit energii nárazu do celého telefonu, díky čemuž by se mobilu nemělo nic vážného stát. I v tomto případě však záleží na tom, jak přesně, nebo spíše nešťastně, telefon dopadne.

Dalším krokem je test odolnosti vůči vodě, takže se telefony potápí pod hladinu, neboť Samsung slibuje až 30 minut odolnosti v hloubce 1,5 metru. Vše dle stupně krytí IPX8. Následuje test proti stříkající vodě pod různými úhly, v tomto případě dle IPX4. Testu neujdou ani samotné ohebné displeje. Fold5 má navíc test S Pen na displej, který probíhá nepřetržitým psaním po displeji. Oba pak testuje pád ocelové kuličky na displej. Tento test má potvrdil, že je displej dostatečně odolný i ve chvílích, kdy jsou zařízení rozevřená.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold5 1 TB Rozměry 154,9 × 67,1 × 13,4 mm , 253 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 100 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh