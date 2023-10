Samsung Galaxy Z Flip5 Retro vzdává hold 20 let staré legendě

Fotografie: Samsung

Má Samsung nový telefon ohebné konstrukce? Ano i ne. Oficiálně se totiž představil Galaxy Z Flip5 Retro. Jak již možná tušíte dle názvu, jde o na první pohled standardní Galaxy Z Flip5, avšak přídomek Retro dává tušit, že půjde o něco speciálního. Výrobce se touto verzí rozhodl vzdát hold 20leté legendě Samsung SGH-E700.

Samsung SGH-E700

Jedná se o telefon z druhé poloviny roku 2003 a v nabídce Samsungu šlo o přelomový kousek. Konstrukčně to byl véčkový telefon, ale vůbec poprvé Samsung integroval anténu přímo do těla přístroje, díky čemuž nikde nic netrčelo a telefon získal do té doby nevídaný, až lehce futuristický vzhled. Mobil byl příjemně malý a lehký, vážil pouhých 85 gramů. Nabízel nejen vnitřní TFT displej, ale lákadlem byl venkovní OLED panel schopný zobrazit 256 barev. Díky barvám a vkusným animacím displej dokázal skutečně zaujmout.

Ve výbavě se objevil například VGA fotoaparát či 9MB interní paměť, která však byla vyčleněna zejména pro obrázky a fotografie. Instalace Java aplikací byla omezena velice skromnou 600kB pamětí. Mobil zvládal multimediální zprávy, přístup na internet skrze Wap a nechyběl vícepoložkový telefonní seznam či kalendář.

Speciální animace vzdávající hold Samsungu SGH-E700

Vraťme se ale k novince Galaxy Z Flip5 Retro. Ta má v prvé řadě onu ikonickou barevnou kombinaci, kde převládá indigově modrý odstín. Pocit nostalgie pak umocňují speciální pixelové animace na venkovním displeji, které mají připomínat právě výše vzpomínaný model SGH-E700. Dostalo se rovněž na velmi speciální prodejní balení, ve kterém kromě telefonu naleznete také sběratelskou kartu s vyobrazeným Samsungem SGH-E700, dále speciální nálepky, které připomínají kupříkladu vývoj loga Samsungu, i na ochranné pouzdro pro Flip5.

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro má jinak identickou výbavu jako běžně prodávaný model. Jelikož však jde o speciální a limitovanou edici, bude dostupný jen v omezeném množství na vybraných trzích. 1. listopadu se tak stane v Jižní Koreji, o den později ještě ve Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku a Austrálii.