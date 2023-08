Jak využívat vnější displej Galaxy Z Flip5 na maximum díky vychytávce Good Lock?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z největších inovací Galaxy Z Flip5 je mezigeneračně výrazně větší vnější obrazovka. Zobrazovací panel s uhlopříčkou 3,4" zabírá většinu přední plochy a za zmínku stojí i netradiční „výřez“ v oblasti fotoaparátů. Během našich prvních dojmů, kdy jsme si mohli vyzkoušet telefon ještě pár dnů před oficiálním představením v Soulu, nás však zamrzelo softwarové omezení obrazovky. Kromě tzv. widgetů či hledáčku fotoaparátu totiž na vnější obrazovce bylo možné spustit jen malou hrstku aplikací, z nichž podle nás některé ani nedávaly příliš velký smysl (YouTube a Netflix), a skutečnou radost nám udělaly jen aplikace Zprávy a Google Mapy. Zástupce Samsungu poznamenal, že se nabídka podporovaných aplikací bude rozšiřovat, avšak oproti Motorole Razr 40 Ultra nám to stejně připadalo jako celkem zásadní nevýhoda.

Chvíli poté, co se telefon podíval do redakce, jsme upozornili na aplikaci CoverScren OS přinášející další možnosti využití vnějšího displeje (nejen na tomto modelu), ale především na velmi užitečnou utilitu s označením Good Lock. Tu zastřešuje přímo Samsung a obsahuje řadu užitečných funkcí, mezi nimiž je i modul MultiStar, který umožňuje na vnějším displeji spustit takřka jakoukoliv aplikaci. Jak jej do telefonu nainstalovat a nastavit, je jednoduché, stačí postupovat dle přiloženého návodu:

Spusťte virtuální obchod Galaxy Store Vyhledejte Good Lock a nainstalujte Spusťte Good Lock, u spodního okraje zvolte možnost Life Up a poté stáhněte MultiStar Vyberte možnost I love Galaxy Foldable umístěnou nahoře Zvolte možnost Launcher Widget Vyberte aplikace, které chcete používat na vnějším displeji Na vnějším displeji Z Flip5 následně najdete launcher Good Lock, skrze který lze spustit vybrané aplikace

Jak „dobře“ to funguje?

Ačkoliv je Good Lock pouze utilitou (přestože oficiální přímo od Samsungu), vše funguje velmi dobře a rozvržení aplikací na externí obrazovce zařízení je skutečně bezproblémové. Vzhledem k absenci průstřelů pro fotoaparáty se zde ani nesetkáte s tím, že by vám mohl fotoaparát překrývat některý ovládací prvek (což je v případě Razru, roztáhnete-li aplikaci přes celý displej, dost dobře možné). Samozřejmě můžete odpovídat na zprávy ze všech možných aplikací (Telegram, WhatSapp a další) a používat i jiné navigace než Google Mapy, vyzkoušeny máme například Mapy.cz nebo Waze.

Postup instalace Good Lock

Další důležitou funkcí je možnost platit v zavřeném stavu. Tuto praktickou funkci jsme otestovali (standardně díky aplikaci Google Peněženka) a můžeme potvrdit, že bezkontaktní placení v zavřeném stavu funguje. Není tedy potřeba nejprve telefon rozevřít, což ušetří při placení čas a je pro uživatele mnohem pohodlnější. K úspěšnému provedení platby je zapotřebí mít pouze zařízení odemknuté (například přiložením prstu na čtečku otisků prstů).