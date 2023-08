Opravit Galaxy Z Flip5 je mnohem jednodušší, než tomu bylo u předchůdce

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ohebné smartphony přináší nové možnosti využití, ale zároveň představují výzvu pro inženýry, kteří navrhují samotný ohebný pant co nejefektivnější rozložení komponent. Ukázkou toho, jak lze i do malého kompaktního zařízení poskládat velké množství vlajkových součástek, je nový Samsung Galaxy Z Flip5, který je podle rozborky YouTube kanálu PBK Reviews mezigeneračně snáze opravitelný.

Loňská generace Galaxy Z Flip4 získala v rámci testování 4 body z 10 v oblasti opravitelnosti. Platí přitom, že čím vyšší je skóre, tím snáz lze zařízení opravit, respektive rozebrat a opět složit dohromady. Mnozí výrobci stále používají ve velké míře lepidla, která jsou například zodpovědná i za to, aby do telefonu nevnikla voda. Výjimku pak tvoří zařízení, jako je například FairPhone, který si zakládá na tom, že je snadno opravitelný a vybrané komponenty si mohou uživatelé vyměnit sami bez ztráty záruky. Uživatelská výměna komponent by sice v případě Galaxy Z Flip5 byla jistě riskantní počin, alespoň odborní technici (a odvážní majitelé) však budou mít opravu o něco jednodušší. Samsung Galaxy Z Flip5 totiž získal výrazně vyšší skóre 7,5 z 10. A jak si toto lepší hodnocení zasloužil?

Největší měrou se na vyšším hodnocení podílelo uložení baterií. Ty najdeme v Galaxy Z Flip5 hned dvě, a to o kapacitě 1 000 mAh v horní části a 2 700 mAh v části dolní. Zatímco loni byly bateriové články přilepené, což činilo výměnu značně náročnou (nahřívat lepidlo v oblasti baterií může být zrádné, stejně jako jej leptat, aby povolilo), nyní lze baterie vytáhnout pomocí silikonových „pacek“. Lehčí je ale i výměna mnoha dalších komponent včetně ohebného displeje, ačkoliv třeba v něm integrovaná selfie kamerka je stále přilepená.

Na kompletní rozborku se můžete podívat v přiloženém videu, kde lze vidět i grafitový plát pod vnějšími kryty pro lepší odvod tepla nebo to, že pro odstranění baterií je nejprve nutné odšroubovat 16 malých křížových šroubků, což je samo o sobě chvályhodné, neboť jsou zde často šroubky se závitem typu Torx. V naší podrobné recenzi jsme novinku pochválili za špičkový výkon, ačkoliv právě v horní části může být občas mírně patrné zahřívání, vylepšený pant bez mezery, rozměrnější vnější displej a fakt, že se v základu dodává již s 256GB úložištěm.