Vnější displej Galaxy Z Flip5 může být chytřejší, než se na první pohled zdálo

Samsung Galaxy Z Flip5 byl odhalen teprve před několika dny, přesto již byla „vyřešena“ jedna z oblastí, v níž oproti vybrané konkurenci mírně zaostával. Jedná se konkrétně o vnější displej, který přináší velké zlepšení oproti Galaxy Z Flip4, velká obrazovka však v uživatelích, kteří mohli vyzkoušet i Motorolu Razr 40 Ultra, zanechávala tak trochu i pocit nevyužitého potenciálu.

V našem podrobném představení jste se mohli dočíst, že tato obrazovka narostla z 1,9" na 3,4", což je ve skutečnosti velký rozdíl, ačkoliv to tak ze samotných čísel nemusí vypadat. Displej typu Super AMOLED má nyní rozlišení 720 × 748 pixelů a chrání jej nejnovější Gorilla Glass Victus 2, ačkoliv má oproti již zmíněnému véčku Motorola Razr 40 Ultra se 144Hz obnovovací frekvencí pouze základních 60 Hz.

Hlavní výhoda Razru 40 Ultra nicméně nespočívala v obnovovací frekvenci, nýbrž v možnostech použití. Motorola totiž od začátku nabízí možnost si na vnější obrazovce spustit v podstatě jakoukoliv aplikaci, ačkoliv nemusí být vždy správně rozvržena, a uživatel tak sám rozhoduje o tom, co bude na vnější obrazovce používat. V případě Galaxy Z Flip5 je naopak výběr aplikací omezený a v současnosti je zde kromě widgetů možné spustit pouze hrstku „dospělých“ aplikací, jako je Netflix, YouTube, Zprávy či Google Mapy. Tento drobný nedostatek se však rozhodl vyřešit programátor aplikace CoverScreen OS, který podle jeho příspěvku na Twitteru kvůli tomuto strávil několik dní v prodejně značky Samsung.

I literally spent days in a Samsung Store, several hours at a stretch to add experimental support for Z Flip 5



You can now run/add any App/Widget on Z Flip 5!@Captain2Phones @tkdsl8655 @MKBHD @AndroidPolice @AndroidAuth @verge @UnboxTherapy @TechWiser @jvtechtea @TrakinTech pic.twitter.com/L1rWpwUSP7