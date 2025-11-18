Poco příští týden představí řadu F8. Oslní výkonem i zvukem

Značka Poco spadá pod Xiaomi a dlouhé roky platí za tu, která nabízí špičkovou výbavu za výhodnou cenu. A v podobném duchu má pokračovat i další generace nejvýše postavené řady F. Jak výrobce láká skrze sociální sítě (viz facebook.com), dočkáme se 26. listopadu představení řady F8. Ta bude čítat hned tři novinky, jmenovitě půjde o Poco F8, Poco F8 Pro a Poco F8 Ultra.
Výrobce vcelku pochopitelně nejvíce láká na vrcholnou verzi s přídomkem Ultra. Ta bude osazena špičkovým procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy tím nejvýkonnějším, jaký může mobil s Androidem nabídnout. Dalším lákadlem by měl být vysoce kvalitní zvuk. Poco F8 Ultra totiž nenabídne jen dva běžné reproduktory, ale vedle trojice zadních fotoaparátů bude ještě speciální basový reproduktor. Že vám to něco připomíná? Ano obdobné řešení nabízí Redmi K90 Pro Max na čínském trhu a právě Poco F8 Ultra by mělo být pomyslnou globální verzí.
O zbytku výbavy modelu Ultra a dalších modelů výrobce prozatím mlčí, ale je dost pravděpodobné, že v následujících dnech dojde k odhalení dalších klíčových prvků výbav. Do představení totiž zbývá zhruba týden, dočkáme se příští středu 26. listopadu.