Poco F8 Ultra přináší úžasný výkon a dech beroucí basy

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Poco
  • Výkon obstarává procesor Snapdragin 8 Elite Gen 5
  • Lákadlem je speciální basový reproduktor
  • Baterie má kapacitu 6 500 mAh
  • Česká cena je stanovena na 21 999 Kč

Oficiální premiéru si právě nyní odbyl nový vlajkový model značky Poco, můžete tak přivítat Poco F8 Ultra. Jedná se v zásadě o nekompromisní zařízení, které je však věrno dlouhodobé strategii výrobce. Počítat můžeme s perfektním displejem, maximálním výkonem a také zajímavým audio bonusem.

Novinka je celkově větším telefonem, což dokresluje nasazení 6,9" AMOLED displeje s jemným rozlišením 120Hz obnovovací frekvencí a tenkými rámečky. Nad a po stranách displeje je tloušťka 1,5 milimetrů, zatímco pod displejem jde o 1,68 milimetrů. Mělo by se jednat o vůbec nejmenší rámečky, které kdy jakýkoliv mobil s logem Poco nabídl.

Konstrukce telefonu je hliníková a čelní stranu kryje sklíčko POCO Shield Glass. Výrobce nezapomněl na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP68, díky čemuž mobilu nevadí prašné prostředí ani voda. Zásadním prvkem výbavy Poca F8 Ultra jsou reproduktory. Jsme zvyklí, že na mobilu najdeme dva, jenže tato novinka má tři. Jeden je klasicky vedle USB-C konektoru, druhý nad displejem a třetí, speciální basový reproduktor, se nachází v modulu společně s fotoaparáty na zadní straně. Celý audio zážitek vzniká ve spolupráci se společností Bose.

„Ve společnosti Bose máme radost, že můžeme spolupracovat se značkou POCO a přinést prémiový zvuk nové generaci mobilních uživatelů,“ uvedl Nick Smith, prezident divize Audio Technology Business a Chief Strategy Officer společnosti Bose. „Spojením odborných znalostí firmy Bose v akustickém inženýrství s inovacemi značky POCO v oblasti designu a technologií dosahuje řada POCO F8 úrovně čistoty a hloubky, která nově definuje možnosti mobilního zvuku.

O výkon se stará procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, který je spjat s 16GB operační pamětí a 512GB úložištěm. Prostředí je svěřeno do rukou HyperOS 3 založeném na nejnovějším Androidu 16.

Na zádech jsou připraveny tři fotoaparáty. Hlavní 50megapixelový snímač Light Fusion 950 má optickou stabilizaci obrazu. Dále je připravena 50megapixelová ultraširokoúhlá kamerka a dokonce i 50megapixelový teleobjektiv s pětinásobným optickým zoomem, desetinásobným in-sensor zoomem a až dvacetinásobným Ultra Zoomem. Na čelní straně je připraven selfie fotoaparát se 32 megapixely.

V útrobách telefonu je baterie s kapacitou 6 500 mAh. Jedná se o lehce nadprůměrnou kapacitu a výdrž by tak nemusela být špatná. Opětovné dobití je možné 100W výkonem, kdy se celá baterie nabije za pouhých 38 minut. Dostalo se samozřejmě i na bezdrátové nabíjení o výkonu 50 W.

Nové Poco F8 Ultra bude na českém trhu nabízeno ve dvou barevných variantách, a to Denim Blue a Black. Předprodej bude zahájen 2. prosince a cena je stanovena na 21 999 Kč. Až do 26. prosince však můžete využít slevu ve výši 3 700 Kč a zakoupit novinku za 18 299 Kč.

Technické parametry Xiaomi Poco F8 Ultra

Kompletní specifikace
Konstrukce163,3 × 77,8 × 7,9 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostprosinec 2025, 21 999 Kč
