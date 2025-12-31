Poco M8 a M8 Pro oficiálně: sympatické a nabušené novinky střední třídy

Xiaomi oficiálně představilo novinky z řady Poco, tentokrát modely M8 a M8 Pro, oba samozřejmě s podporou sítí 5. generace. Obě novinky slibují zážitek vyšší střední třídy za ceny hluboko pod hranicí 10 tisíc korun. Zdá se vám to nemožné? Tak se nejdříve seznamte...
Poco M8 Pro 5G
Poco M8 Pro dorazí na trh ve dvou paměťových variantách – 8 GB + 256 GB a 12 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS2.2), přičemž o výkon se postará procesor Snapdragon 7s Gen 4 se 4nm výrobní technologií. Pokud se bojíte zahřívání, bojíte se zbytečně – i tentokrát nechybí technologie LiquidCool. Poco jistě zaujme i svým panelem s úhlopříčkou 6,83", jde pochopitelně o typ AMOLED s rozlišením 2 772 × 1 280 px a obnovovací frekvencí 120 Hz. V maximu dosáhne displej jasu 3 200 nitů (1 800 nitů HBM), potěší podpora HDR10+ i Dolby Vision, ochrana je zajištěna sklem Gorilla Glass Victus 2. U produktů od Xiaomi již prakticky nepřekvapí certifikace TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla na hardwarové úrovni.
Co se týká fotoaparátů, hlavní nabídne rozlišení 50 Mpx se světelností f/1.6 a optickou stabilizací obrazu (Light Fusion 800, 1/1.55"), chybět nebude ani 8Mpx ultraširokoúhlý snímač se světelností f/2.2. Video bude možné nahrávat až ve 4K rozlišení při 30 FPS. Zajímavě vypadá i selfie kamera s rozlišením 32 Mpx se světelností f/2.2.
A baterie? Těšit se můžete na pořádně macatý křemík-uhlíkový akumulátor s kapacitou 6 500 mAh, který podporuje 100W HyperCharge nabíjení. Drátové reverzní nabíjení zvládne Poco výkonem až 22,5 W, bezdrátové nabíjení chybí. Poco se například chlubí, že novinka zvládne přehrávat video déle než 20 hodin při teplotě -20 stupňů Celsia, v běžných podmínkách zvládne bez problému 2 dny provozu. Doplníme, že opětovné obnovení kapacity baterie zabere s vhodným adaptérem zhruba 40 minut.
Ani Poco M8 Pro nebude postrádat typickou nálož AI funkcí, díky spolupráci s Googlem nebude chybět ani Google Gemini, Zakroužkuj a Hledej. O zabezpečení se postará optická čtečka otisků prstů v displeji, případně odemykání displeje za pomoci umělé inteligence, které by mělo lépe detekovat případné snahy o podvod. Konektivita je kompletní, NFC samozřejmostí, stejně jako stereo reproduktory s možností zesílení až o 400 % – to pokud to máte rádi pořádně nahlas. Z certifikací nechybí Dolby Atmos a Hi-Res.
Novinka je samozřejmě odolná dle certifikací IP66 a IP68. Novinku si budete moci pořídit v černé s designem karbonových vláken po stranách, stejně tak i ve stříbrné, kde stejný detail nechybí. V nabídce nechybí ani „čistá“ zelenomodrá varianta, která rovněž působí velmi zajímavě. V rámci zaváděcí akce můžete pořídit variantu 8 GB + 256 GB za 7 299 Kč (namísto 8 599 Kč) a variantu 12 GB + 512 GB za 8 999 Kč (namísto 9 999 Kč).
Poco M8 5G
Pokud jste o trochu skromnější, nabízí se Poco M8, které rovněž má co nabídnout. Tak třeba displej nabídne úhlopříčku 6,77", jde o typ Flow AMOLED s rozlišením 2 392 × 1 080 px a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Rovněž nabízí maximální jas až 3 200 nitů, v běžném provozu 800 nitů. Pořídit jej můžete ve variantě 8 GB + 256 GB, přičemž paměť lze rozšířit o dalších 1 TB díky paměťovým kartám.
O výkon se tentokrát stará procesor Snapdragon 6 Gen 3 a na zadní straně se nachází 50Mpx fotoaparát Light Fusion 400 se světelností f/1.8 (1/2.88"), kterému sekunduje vcelku zbytečný 2Mpx senzor. Přední kamera nabídne tentokrát 20 Mpx se světelností f/2.2, video je možné nahrávat maximálně ve Full HD rozlišení.
Křemík-uhlíková baterie nabízí kapacitu 5 520 mAh a zvládne až 45W nabíjení, reverzní (kabelové) potom výkonem 18 W, takže zastoupí i powerbanku. I zde nechybí AI funkce a snímač otisků prstů v displeji, opět optický senzor, dostalo se dokonce i na infraport. Co se týká odolnosti, spolehnout se můžete na certifikaci IP65. Reproduktory jsou zde opět dva a hlasitost můžete navýšit až o 300 % – i zde je k dispozici Dolby Atmos a Hi-Res pro bezdrátový přenos zvuku. Poco M8 5G můžete pořídit už za 5 399 Kč, běžná cena však bude činit 5 999 Kč.
