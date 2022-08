Poco chystá další novinku. Mohla by oslovit koženými zády

Fotografie: Poco

Oblíbená značka Poco, která spadá pod Xiaomi, láká skrze oficiální Twitter účet na nový telefon. Výrobce je prozatím velmi tajemný, ale ledacos přeci jen prozradil. Například to, že nový model bude spadat do cenově dostupné řady M. Paradoxně by se však na zadní straně mohla objevit kožená úprava, respektive zřejmě její umělá napodobenina.

‘M bringing sexy back 😈 pic.twitter.com/LTSY84gapu — POCO India (@IndiaPOCO) August 24, 2022

Ohledně výbavy je známa jediná věc, kterou je procesor. Poco prozradilo, že bude nasazen MediaTek Helio G99, což bude zbrusu nový model s 6nm procesem a 8 jádry. Na další informace o chystané novince si budeme muset ale ještě počkat.