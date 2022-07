Značka Poco je na českém trhu dobře známa především díky mobilům s výborným poměrem ceny a výkonu. Dokazuje to například u nás základní řadou M. Letošek je ve znamení Poca M4 Pro 5G, které klade důraz na moderní mobilní sítě, dostatečný výkon, stereo repráčky nebo příznivě nastavenou cenu kolem 6 tisíc korun.

Poco chrlí v poslední době jeden telefon za druhým, zejména ve střední a nižší střední třídě nabízí hned několik jen nepatrně se lišících modelů. Dnes testované Poco M4 Pro 5G vkládá veškerou svou energii do 5G a nízké ceny. Zbylá výbava je proto terčem menších či větších kompromisů. Povedlo se výrobci dosáhnout přiměřených ústupků za cenu podpory rychlých dat?

POCO M4 Pro 5G – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,6 × 75,8 × 8,8 mm , 195 g , konstrukce: klasická Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 810 , CPU: 2×2,4 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:59 hodin Dostupnost , 6 499 Kč

Obsah balení: pouzdro nechybí

Ve žlutém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám pouzdro navíc

Konstrukční zpracování: v jednoduchosti je síla

Vzhled je tradiční a značce vlastní. Na zadní straně je velký nápis Poco, který by si výrobce už vážně mohl odpustit. Poco se však těchto pouťových manýrů drží zuby nehty. Nebýt onoho nápisu, máme před sebou spíše klasický telefon, který vsadil sice na plast, ale jinak spíše matnější povrch, což je vždy plus. V námi testovaném šedém provedení je telefon konzervativněji laděn a vlastně ani nijak nevadí, když jej vsadíte do zmíněného pouzdra.

Potěší že zpracování je kvalitní, telefon nijak nevrže ani se neprohýbá. Současně padne velmi příjemně do ruky a pohodlně se drží. V dobrém dosahu jsou tlačítka, z nichž v jednom, tom plošně větším, je čtečka otisků prstů. Funguje bezvadně, nemáme výtek. Ergonomii Poco zvládlo vážně na jedničku a mohou závidět i mnohé dražší kousky.

Dostalo se i na zvýšenou odolnost, avšak jen dle IP53, telefon tak zvládne spíše lehký déšť či polití. Nikoliv pád do vody, ten by jej mohl nenávratně poškodit.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

funkční čtečka otisků prstů

Displej: buďme rádi za 90 Hz

V Pocu M4 Pro 5G je nasazen velký 6,6palcový IPS panel s Full HD+ rozlišením a 90 Hz. Podívaná je to pěkná, pohyb je plynulý, displej jemný a čitelnost rovněž velice slušná. Ano, super černá a parádní kontrast AMOLEDu se nekoná, ale nelze chtít vždy vše. Smířit však musíte s absencí funkce Always-on, kdy vás tak telefon neupozorní na zmeškanou událost. O ochranu se stará odolné sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám skvěle čitelný

jemné rozlišení

90Hz technologie

Nelíbilo se nám AMOLED by byl lepší

Zvuk: tentokrát již stereo

Výhodou nového Poca M4 Pro 5G je přítomnost hned dvou reproduktorů. Jeden je na spodní hraně, druhý nad displejem. Hrají opravdu hlasitě, jen kvalita jim není úplně blízká, což je trošku škoda. Naštěstí lze hudbu konzumovat i skrze sluchátka, neboť nechybí 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

dva reproduktory

Výkon hardwaru: solidní

U výkonu zvolil výrobce malý meziroční posun a nasadil již osvědčený MediaTek Dimensity 810, který se v našem případě pojí s 6GB RAM a 128GB úložištěm. Je to sestava, co středně náročného uživatele nebude brzdit, hry si dopřát můžete a místa pro data je více než dost. Kdyby ale nebylo, budete mít v záloze slot pro paměťovku o velikosti až 256 GB.

Líbilo se nám dobrý procesor

velká interní paměť

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: nezklame vás

O výdrž se stará baterie s lehce nadprůměrnou kapacitou 5 000 mAh, která spolehlivě zajistí výdrž až dva dny při středně náročném používání. Doplnění energie je vcelku svižné, díky výkonu 33 W to telefon stihne za hodinku. Na bezdrátové nabíjení musíte zapomenout, avšak to u mobilu v této cenové hladině není žádný nedostatek.

Líbilo se nám dobrá výdrž

poměrně svižné nabíjení

Konektivita: 5G plusem

Poco M4 Pro 5G je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 nebo 5G, což je u telefonu s cenou kolem 6 tisíc korun zásadní výhoda. S mobilem je možné také bezkontaktně platit díky NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraven konektor USB-C. Připomeňme, že mobil podporuje vložení dvou nanoSIM.

Líbilo se nám 5G

podpora dvou SIM karet

Fotoaparát: střídmé počty

Poco se tentokrát drželo při zdi při nasazování fotoaparátů a na zádech telefonu se nachází pouze dva. Alespoň však lze říci, že oba jsou užitečné. Hlavní 50megapixelový snímač si hoví zejména v dobrých světelných podmínkách, kdy pořídí slušný snímek. Za zhoršených světlených podmínek kvalita rychle klesá.

Sekundárním fotoaparátem je 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který má 119° záběr a opět je vhodné jej požívat spíše za dne.

Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení, avšak s příjemnými 60 snímky za vteřinu.

Selfíčka pořídí čelní kamerka nacházející se v průstřelu displeje s 16megapixelovým rozlišením, což pro potřeby sociálních sítí plně postačuje.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám solidní hlavní fotoaparát

Software: starší Android

Velmi dobře odladěné je i prostředí Androidu 11 s MIUI 13, které však svou lehkou nepřehledností nemusí sednout každému. Zásadnější však je, že výrobce nehledí na aktualizace a nový Android zatím nedorazil. Bezpečnostní záplaty jsou platné k březnu letošního roku.

Líbilo se nám slušná optimalizace

Nelíbilo se nám zatím bez Androidu 12

Zhodnocení

Poco M4 Pro 5G je telefonem cílícím hlavně na zájemce o 5G, patří totiž mezi levnější telefony s podporou nejmodernějších mobilních sítí. Nechybí mu ani NFC pro bezkontaktní platby. Mezi další výhody patří velký a slušný displej a dobrá výdrž na nabití. Zamrzí naopak slabší fotoaparáty, jen průměrný výkon či starší Android. Ve výsledku jde tak o vyvážený telefon, který vás sice neohromí výkonem či displejem, ale vše co umí, dělá dobře.

Konkurence

Konkurence je však v této cenové hladině poměrně podobná. Pokud budete vyloženě chtít 5G, bude Poco M4 Pro 5G ve vašem hledáčku. Jedním z hlavních konkurentů bude Samsung Galaxy M52 s 5G, jen nepatrně vyšší cenou, avšak například lákavým AMOLED displejem se 120 Hz a lepšími fotoaparáty.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy M52 5G Rozměry 164,2 × 76,4 × 7,4 mm , 173 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč 6 990 Kč

Zmínit můžeme ještě loňský OnePlus Nord CE, který má opět líbivý AMOLED displej, výkonný procesor Snapdragon a podobnou cenu jako dnes testované Poco.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi OnePlus Nord CE 5G Rozměry 159,2 × 73,5 × 7,9 mm , 170 g Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh 8 490 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz