MediaTek oznamuje čipsety Dimensity 7400 a 7400X

Před blížícím se veletrhem MWC 2025, na který míříme, představil MediaTek dva nové čipsety – Dimensity 7400 a 7400X. Zklamáním pro mnohé nicméně bude skutečnost, že MediaTek po vzoru čipsetu Dimensity 6400 pokračuje v trendu minimálních změn oproti předchůdcům. Můžeme tedy konstatovat, že Dimensity 7400 a 7400X jsou téměř identické kopie loňských verzí Dimensity 7300 a 7300X.

MediaTek has added 3 new ultra-efficient chipsets to the industry-leading Dimensity family—#MediaTekDimensity 7400, 7400X & 6400. These chipsets are designed to deliver exceptional gaming, connectivity & AI experiences across high-tech & mainstream mobile devices.… pic.twitter.com/ZX0huWSdss