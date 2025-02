MediaTek Dimensity 6400 představen. Bude to hit?

MediaTek potichu oznámil čipset Dimensity 6400, který představuje lehké omlazení populárního Dimensity 6300 z minulého roku, který poháněl například Realme C65 5G. Dimensity 6400 je vyroben 6nm technologií TSMC a je vybaven osmijádrovým procesorem, stejně jako grafickou akcelerací ARM Mali-G57 MC2.

Změny oproti předchůdci jsou minimální a de facto se omezují pouze na vyšší takt hlavních jader (o 0,1 GHz). A jak doplňuje gsmarena.com, mírného přetaktování se možná dočkala i grafická jednotka, ač to sám výrobce čipu neuvádí. Každopádně technologicky nejde o žádnou „bombu“, neboť podobné parametry nabízel už Dimensity 810 z roku 2021

