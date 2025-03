Z jakého důvodu nabral Pixel 9a zpoždění a nelze jej předobjednat?

Fotografie: Google

Včera představený Google Pixel 9a je minimálně na první pohled povedený přírůstek do řady Pixelů 9, kterému nechybí nic důležitého. Ve výbavě najdeme čipset Google Tensor G4, mezigeneračně větší 6,3" obrazovku s jasem až 2 700 nitů, fotovýbavu s funkcí makra a také v historii Pixelů doposud největší baterii s kapacitou 5 100 mAh. Díky tomu by měla novinka excelovat především v oblasti výdrže, a to vše za startovací cenu 13 990 Kč v 128GB provedení. Vyšší paměťová varianta s 256 GB pak znamená tučný příplatek 2,5 tisíce korun, avšak iPhone 16e startuje i se 128 GB na 16 990 Kč a ve většině ohledů nabízí výrazně horší výbavu oproti Pixelu 9a.

Také z výše uvedených důvodů zamrzí, že Pixel 9a rovnou nevstoupil na trh, ale dorazit má až někdy v průběhu dubna. Navíc jej v tuto chvíli ani není možné předobjednat (a to ani na přímo stránkách společnosti Google, viz google.com), což je poměrně zvláštní vzhledem k tomu, že byl oficiálně uveden. Ostatně telefon se prozatím nedostal ani k technologickým redaktorům a magazín The Verge (viz theverge.com) se rozhodl zjistit proč.

Na vině je podle všeho kontrola kvality, která je naprosto standardním krokem v rámci výroby a uvedení nového smartphonu. V tomto případě se však zřejmě jedná o „sekundární“ kontrolu kvality související s problémem, který se týká malého množství Pixelů 9a, viz vyjádření tiskového mluvčího Googlu. „Prověřujeme problém s kvalitou součástky, který se týká malého počtu zařízení Pixel 9a,“ sdělil mluvčí Googlu Matt Flegal e-mailem serveru The Verge. Lze tak předpokládat, že přestože měl Google již nové Pixely 9a přichystané „na skladě“, musel je podrobit další kontrole.